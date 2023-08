MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Lage der Linken:

"Die Linke ist kräftig dabei, sich weiter zu zerlegen. Statt den politischen Gegner zu attackieren, geht das Hauen und Stechen in den eigenen Reihen munter in die nächste Runde. Der frühere Vorsitzende Klaus Ernst hat jetzt geurteilt, in der Partei gebe es "eine große Truppe politikunfähiger Clowns". Spaßig dürfte solche Aussagen allenfalls das Lager um Sahra Wagenknecht finden. Allen Geschlossenheitsappellen zum Trotz befindet sich die stets solidarisch gegebene Linke ungebremst im Selbstzerstörungsmodus. Letztlich dreht sich alles um die Frage, ob Wagenknecht eine neue Partei gründet. Die aber lässt seit Monaten alle zappeln. Derlei Machtspiele sind unanständig und lähmen die Linke, deren politischer Absturz so weitergeht. Wagenknecht sollte sich endlich entscheiden. Eine Konkurrenzpartei würde der Linken schwer zu schaffen machen, vielleicht sogar ihre Existenz bedrohen. Doch viel schlimmer als jetzt kann es kaum werden."/ra/DP/he