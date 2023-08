Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Die meisten Menschen wünschen sich, so lange wie möglich, in den in den eigenen vier Wänden zu leben. Digitale Helfer sind dabei eine große Entlastung. Und moderne Technik im Haushalt, die den Alltag erleichtert, schätzen auch jüngere Leute. Dagmar Ponto hat für uns nachgefragt:Sprecherin: Moderne Smarthome-Technik und mit dem Internet verbundene Geräte, können dabei unterstützen, klüger und bequemer zu wohnen. Denn es ist doch zum Beispiel reine Verschwendung, wenn die Heizung den ganzen Tag läuft und man nicht zu Hause ist. Ute Essig vom Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" weiß mehr:O-Ton Ute Essig: 18 Sekunden"Smarte Techniken, zur Steuerung von Beleuchtung und Raumtemperatur, erhöhen nicht nur die Sicherheit und den Wohnkomfort, sie sparen auch Energie. Auch wenn man die Wohnung verlassen hat, kann man Licht, Heizung und Jalousien ganz einfach von unterwegs bedienen."Sprecherin: Wer vergisst, den Herd auszuschalten, riskiert im schlimmsten Fall einen Wohnungsbrand und da kommt der Herdwächter ins Spiel:O-Ton Ute Essig: 17 Sekunden"Ein sogenannter Herdwächter schaltet den Herd automatisch ab, wenn der nach dem Kochen eine längere Zeit nicht bedient wird. Ein Herdwächter sollte immer vom Elektriker eingerichtet werden und funktioniert entweder per Zeitschaltuhr oder über Bewegungssensoren."Sprecherin: Ein leidiges Thema ist auch das Saubermachen. Im Smarthome gibt es auch dafür digitale Hilfe:O-Ton Ute Essig: 15 Sekunden"Geräte wie Saug- und Wischroboter übernehmen lästige Putzarbeiten im Haushalt. Sie können mit dem Smartphone vernetzt und per App gesteuert werden. Und wem das Rasenmähen schwerfällt, der kann einen Mähroboter einsetzen."Abmoderation: Und wem es schwerfällt, Geräte wie einen Saugroboter einzurichten, kann sich dabei von Kindern, Enkeln oder Freunden helfen lassen, rät der "Senioren Ratgeber".Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.senioren-ratgeber.de PressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5577176