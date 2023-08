DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

BANKENAUFSICHT - Die Bundesbank ändert ihre Strategie in der Bankenaufsicht und richtet ihre Kontrollintensität künftig stärker danach aus, wie riskant eine Bank ist. "Wir wollen mehr personelle Ressourcen dahin lenken, wo sich die größten Risiken befinden", sagte Karlheinz Walch, Zentralbereichsleiter Bankenaufsicht und Finanzstabilität, dem Handelsblatt. "In der obersten Risikostufe befindet sich eine mittlere zweistellige Zahl an Instituten." Für die 800 bis 900 Institute, von denen nur geringe Risiken ausgehen, bedeutet die neue Risikostrategie eine Entlastung. (Handelsblatt)

WIRTSCHAFT - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat Darstellungen widersprochen, die deutsche Wirtschaft sei wieder ein "kranker Mann" in Europa. "Krank sind wir nicht, aber etwas untertrainiert", sagte Habeck der Wochenzeitung Die Zeit. Deutschland müsse daher an seiner "Wettbewerbsfähigkeit arbeiten, hart arbeiten". Konkret müssten Investitionshemmnisse weggeräumt, Bürokratie reduziert und bei den unzähligen Berichtspflichten entschlackt werden, verlangte Habeck. "Da ist ein politischer Schlendrian gewesen, und der muss jetzt beseitigt werden." (Zeit)

FREMANTLE HIGHWAY - Das Feuer auf dem Autofrachter Fremantle Highway wird die Versicherer nach Angaben aus Branchenkreisen zwischen 240 Millionen und 300 Millionen Euro kosten. Die Rechnung der Experten geht so: Pro Neuwagen auf dem Schiff kann man im Schnitt mit 50.000 Euro Schaden rechnen, bei den unter anderem dort verschifften Rolls Royce sind es deutlich mehr. Das ergibt einen Schaden aus der Ladung von 190 bis 200 Millionen Euro. Er wird vor allem europäische Versicherer treffen. Für einen zehn Jahre alten Autotransporter mit dieser Kapazität wären zudem 40 bis 100 Millionen Euro fällig, rechnen Branchen-Insider vor. (Süddeutsche Zeitung)

