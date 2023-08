EQS-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

Mehr Zeit für persönliche Gespräche mit Patienten für Ärzte und Gesundheitsprofis

Ausbau von Forschung und Entwicklung und Stärkung der Geschäftsabläufe mit hohem Datenschutzstandard

Fortlaufende Investitionen in neue Technologien zum Nutzen unserer Kunden

CGM gut gerüstet für die nächste Stufe der digitalen Entwicklung in Healthcare-IT

Koblenz. Die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM), einer der weltweit führenden E-Health-Konzerne, hat im zweiten Quartal eine Initiative gestartet, um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen und Large Language Models konzernweit auszuweiten. Während einige Produkte und Lösungen von CGM bereits heute auf KI-basierte Funktionen zurückgreifen, besteht ein erhebliches Potenzial für KI, den IT-Sektor im Gesundheitswesen in den kommenden Jahren zu prägen und zu verändern. Der Nutzen für Ärztinnen und Ärzte, Gesundheitsprofis und Patienten ist signifikant. Die KI-Kernbereiche für CGM-Kunden reichen vom Management chronischer Erkrankungen, Prävention, Diagnostik, Gesundheitsmanagement für die Bevölkerung bis hin zur Verbesserung der Betriebsabläufe und des Ressourcenmanagements, einem zentralen Thema für Ärztinnen und Ärzte. Studien zeigen, dass Arztpraxen für jede Stunde, die sie den Patientinnen und Patienten widmen können, drei bis vier Stunden mit Verwaltungsarbeit verbringen. KI-basierte Lösungen können solche Ineffizienzen im Gesundheitswesen zum Wohle der Patienten deutlich reduzieren. CGM hat KI zu einer der wichtigsten Prioritäten des Managements erklärt. Das Team konzentriert sich auf den zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Produkten und Lösungen, um die intelligente Nutzung von Daten bei gleichzeitiger Wahrung hoher Datenschutzstandards weiter voranzutreiben. KI-Technologie wird dabei in relevante Bereiche und Prozesse integriert, von der Softwareentwicklung bis hin zu Support-Prozessen, einschließlich Kundendienstfunktionen und Verwaltungsaufgaben. Bei der Bekanntgabe der Zahlen für das erste Halbjahr 2023 bezeichnete CEO & CFO Michael Rauch KI als einen differenzierenden Faktor, der die Healthcare-IT-Branche in den kommenden Jahren prägen und verändern wird. Klug eingesetzt und unter Wahrung des Datenschutzes biete KI signifikante Vorteile für Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken und Patienten. "Die Mehrheit der Patientinnen und Patienten vertraut auf die Unterstützung der Ärztinnen und Ärzte durch Künstliche Intelligenz und wäre bereit, ihre Daten zu diesem Zweck zu teilen. Wir werden unseren Kundinnen und Kunden dabei helfen, mehr Zeit mit ihren Patientinnen und Patienten zu verbringen und ihnen maßgeschneiderte Lösungen zur Verfügung stellen, um die Gesundheitsversorgung insgesamt zu verbessern", sagt CEO & CFO Michael Rauch. "Wir sind fest entschlossen, unsere Mission zu erfüllen: We create the future of e-health." Für das erste Halbjahr 2023 meldete CompuGroup Medical starke Ergebnisse in allen Segmenten. Der Konzernumsatz stieg um 15 % auf 595 Mio. EUR, mit einem organischen Wachstum von 12 % gegenüber dem Vorjahr. CGM investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, um Innovationen zu fördern und die technologische Entwicklung im Gesundheitssektor voranzutreiben. CGM bestätigt die Prognose für das organische Umsatzwachstum für 2023 von rund 5 %. Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick: TEUR Q2 2023 Q2 2022 Veränderung 01.01.-30.06.2023 01.01.-30.06.2022 Veränderung Umsatz 304.179 265.047 + 15 % 595.022 516.696 + 15 % Wiederkehrender Umsatz in % 66 % 68 % - 2 ppt 67 % 69 % - 2 ppt Organisches Wachstum in % 13 % 3 % + 10 ppt 12 % 4 % + 8 ppt EBITDA bereinigt 73.144 53.594 + 36 % 133.093 105.110 + 27 % EBITDA Marge bereinigt 24 % 20 % + 4 ppt 22 % 20 % + 2 ppt EPS bereinigt (EUR) - verwässert 0,62 0,40 + 55 % 1,07 0,82 + 30 % Free Cashflow 4.031 - 36.492 + 111 % 82.534 28.117 + 194 % Anzahl im Umlauf befindlicher Aktien ('000) 52.235 52.235 + 0 %

Der vollständige Halbjahresfinanzbericht ist unter www.cgm.com/ir-publikationen abrufbar. Über CompuGroup Medical SE & Co. KGaA CompuGroup Medical ist eines der führenden E-Health Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Jahresumsatz von EUR 1,130 Mrd. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 21 Ländern und Produkten in 60 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Mehr als 9.200 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.



