FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0980 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0968 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in den USA, die am Nachmittag auf dem Programm stehen. Analysten gehen davon aus, dass die Inflation in der größten Volkswirtschaft der Welt im Juli wieder gestiegen ist. Die US-Notenbank kämpft seit geraumer Zeit mit Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation. Nachdem die US-Währungshüter den Leitzins zuletzt im Juli erhöht hatten, haben sie für die künftigen Zinssitzungen keine klaren Hinweise auf weitere Zinsschritte geliefert.

Die Daten zu den US-Verbraucherpreisen sind von großer Bedeutung für die Finanzmärkte, weil man sich Hinweise auf die weitere Entwicklung der Zinsen in den USA erhofft. Während am Markt für Juli mit einem Anstieg der Inflationsrate von zuvor 3,0 auf 3,3 Prozent gerechnet wird, erwarten Analysten bei der Kernteuerung, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel ausgeklammert werden, einen Rückgang der Jahresrate von 4,8 auf 4,7 Prozent. Die US-Notenbank peilt ein Inflationsziel von mittelfristig zwei Prozent an./jkr/jha/