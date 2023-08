DJ Thyssenkrupp sieht bereinigtes EBIT 2023 am oberen Ende der Spanne

FRANKFURT (Dow Jones)--Gesunkene Preise im Stahlgeschäft und im Werkstoffhandel haben den operativen Gewinn von Thyssenkrupp im dritten Quartal (per Ende Juni) wie erwartet deutlich gedrückt. Mit 243 Millionen Euro lag das bereinigte EBIT bei einem Drittel des Vorjahreswertes (721 Millionen Euro) und knapp unter der Markterwartung (248 Millionen Euro), wie das Unternehmen in Essen mitteilte. Im Gesamtjahr sieht der Ruhrkonzern das bereinigte EBIT nun im hohen dreistelligen Millionen-Bereich und damit am oberen Ende der Zielspanne, die bisher von mittel bis hoch dreistellig reichte. Die übrigen Prognosen wurden bestätigt.

Der Umsatz sank von 11 auf 9,6 Milliarden Euro. Höhere Gewinne bei Industriekomponenten, Autoteilen und im Marineschiffbau konnten die preisbedingt geringeren Erträge bei Material Services und Steel Europe nicht ausgleichen. Der Nettogewinn stieg leicht auf 83 von 76 Millionen Euro.

Deutliche Fortschritte machte Thyssenkrupp beim viel beachteten Free Cashflow. Er übertraf mit 347 Millionen Euro die Markterwartungen von 127 Millionen Euro deutlich. Thyssenkrupp muss damit in den drei Schlussmonaten Juli bis September noch Mittelzuflüsse von einer Viertelmilliarde Euro generieren, um wie angestrebt im Gesamtjahr einen leicht positiven Wert zu erreichen.

