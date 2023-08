DJ Siemens-Gewinn unter Erwartungen - Prognose Digital Industries gesenkt

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens hat im dritten Quartal die hohen Erwartungen des Marktes nicht erfüllt. Das Ergebnis des industriellen Geschäfts sank um 4 Prozent auf 2,75 Milliarden Euro, während Analysten im Schnitt mit einem leichten Anstieg auf 2,9 Milliarden Euro gerechnet hatten. Der Umsatz wuchs um 6 (vergleichbar: 10) Prozent auf 18,9 Milliarden Euro, blieb aber ebenfalls etwas hinter der Konsensprognose zurück, die bei 19,3 Milliarden Euro lag.

Nach Steuern verbuchte der Technologiekonzern einen Gewinn von 1,4 Milliarden Euro, wie er in München mitteilte. Er war geschmälert von einem anteiligen Verlust von 0,6 Milliarden Euro, die aus der Beteiligung des zuletzt stark verlustträchtigen Energiekonzerns Siemens Energy resultierte.

Die Prognose für den Konzern bestätigte Siemens, dämpfte jedoch die Erwartungen im besonders margenstarken Bereich mit der Fabrikautomatisierung, die noch im Mai angehoben worden war. Digital Industries werde in diesem Jahr nur um 13 bis 15 Prozent wachsen, statt wie zuletzt angepeilt um 17 bis 20 Prozent. Auch die Spanne für die Marge des Geschäfts nahm Siemens um einen halben Prozentpunkt nach unten. Digital Industries bekommt zu spüren, dass sich das Bestellverhalten der Kunden normalisiert, vor allem in China. Im dritten Quartal ging das Neugeschäft vergleichbar um 35 Prozent zurück, und das Umsatzwachstum sank auf 11 Prozent. "Wir sehen eine Normalisierung der Nachfrage, insbesondere in China und im kurzzyklischen Geschäft", sagte Vorstandschef Roland Busch.

Konzernweit rechnet Siemens weiter mit 9 bis 11 Prozent vergleichbarem Umsatzwachstum und einem Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokationen und Siemens-Energy-Beteiligung von 9,60 bis 9,90 Euro.

