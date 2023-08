EQS-News: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

ZEAL steigert Transaktionsvolumen und Umsatz im ersten Halbjahr 2023 zweistellig



Transaktionsvolumen steigt um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, Umsatzerlöse steigen um elf Prozent

Fast 350 Tausend Neukunden in sechs Monaten: Marketing-Aktionen in attraktiven Jackpot-Phasen zahlen sich aus

Online-Spiele im Juni gestartet, Portfolio bereits im August weiter ausgebaut - kontinuierlicher Ausbau geplant

Hamburg, 10. August 2023. ZEAL Network SE, der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten, hat im ersten Halbjahr 2023 das Transaktionsvolumen und die Umsatzerlöse sowie die Anzahl der Neukunden kräftig gesteigert. Dabei nutzte ZEAL die hohen Jackpot-Phasen für erfolgreiche Marketing-Aktionen, mit denen der Kundenstamm für weiteres Geschäftswachstum deutlich ausgebaut wurde.

"Das Wachstum unseres Transaktionsvolumens im zweiten Quartal 2023 war nahezu rekordverdächtig und satte 18,8 Prozent höher als noch im zweiten Quartal 2022 - in dieser Hinsicht konnten wir sogar das zweitbeste Quartal in der Firmengeschichte verzeichnen", sagt Jonas Mattsson, Finanzvorstand von ZEAL. Auch der kontinuierliche Neukundenzuwachs zeige deutlich, dass ZEAL auch im ersten Halbjahr 2023 strategisch klug investiert hat, um die Marktführerschaft weiter auszubauen. Mattsson weiter: "Strategisches Wachstum im E-Commerce-Umfeld wird zunehmend schwieriger, doch mit unseren attraktiven Produkten und vielfältigen Marketing-Aktionen sind wir zuversichtlich, auch weiterhin im Markt zu überzeugen."

Rekordwerte bei Wachstum und Transaktionsvolumen

Das Transaktionsvolumen der ZEAL-Gruppe legte im ersten Halbjahr 2023 um 15 Prozent auf 411,7 Millionen Euro zu (2022: 358,3 Millionen Euro). Gleichzeitig wuchsen die Umsatzerlöse um elf Prozent auf 54,8 Millionen Euro (2022: 49,4 Millionen Euro). Die Bruttomarge des Unternehmens lag mit 12,5 Prozent nahe beim Vorjahreswert (2022: 12,8 Prozent).

In den ersten sechs Monaten des Jahres konnte ZEAL die attraktiven Jackpot-Phasen im Januar, März und Juni zur Neukundeakquise und dem weiteren Ausbau des Geschäftsvolumens nutzen. So wurde im Juni bei der beliebten Lotterie Eurojackpot der Maximaljackpot von 120 Millionen Euro in zwei aufeinanderfolgenden Ziehungen erreicht. In dieser Phase konnte ZEAL mit einem Transaktionsvolumen von 30,6 Millionen Euro in einer einzigen Woche einen neuen Rekord aufstellen. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch intensive Marketing-Aktionen wie beispielsweise eine Kooperation mit Kürsat Yildirim, in der Öffentlichkeit bekannt als mehrfacher Lottogewinner unter dem Spitznamen "Chico".

Ertragsbasis durch kräftigen Neukundenzuwachs gestärkt

Im ersten Halbjahr 2023 hat ZEAL 349 Tausend Neukunden gewonnen, ein Plus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2022: 292 Tausend). Dabei erfuhr das Unternehmen gestiegene Akquisitionskosten je registriertem Neukunden (Cost per Lead, CPL) von 45,09 Euro (2022: 37,61 Euro), was höhere Mediakosten in einem intensivierten Wettbewerb um Neukunden widerspiegelt. Hierdurch lagen die Marketingaufwendungen mit 20,0 Millionen Euro um 44 Prozent über Vorjahr (2022: 13,9 Millionen Euro). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen nahmen in der Folge auf 31,6 Millionen Euro (2022: 24,5 Millionen Euro) zu. Infolge der höheren Investitionen in Neukundenwachstum lag das EBITDA mit 13,8 Millionen Euro unter dem Vorjahresniveau (2022: 16,4 Millionen Euro). Das EBIT belief sich auf 9,3 Millionen Euro (2022: 12,1 Millionen Euro) und das Periodenergebnis auf 5,6 Millionen Euro (2022: 9,4 Millionen Euro). "Wir verfolgen eine fokussierte Marketingstrategie und investieren überproportional stark in Hochjackpot-Phasen", erklärt Jonas Mattsson. "Der kurzfristige Ergebnisrückgang zu hohen Jackpot-Phasen ist eine ganz normale Entwicklung, die sich im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres wieder reguliert."

Kontinuierlicher Ausbau des Games-Portfolios

Im April erhielt ZEAL die Erlaubnis zum Angebot virtueller Automatenspiele, sogenannter Online-Games, von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) und startete im Juni mit dem Angebot in den eigenen Webshops. Seither arbeitet das Unternehmen am kontinuierlichen Ausbau des Spiele-Angebots. Anfang August hat ZEAL weitere Spiele in das Portfolio der Webshops von LOTTO24 aufgenommen, innerhalb des ersten Jahres soll das Angebot auf bis zu 200 Titel ausgebaut werden.

Prognose bestätigt

Für das Geschäftsjahr 2023 plant ZEAL die Marktführerschaft als Online-Anbieter von Lotterieprodukten auszubauen und rechnet unverändert für das Segment Deutschland - bei einer durchschnittlichen Jackpot-Entwicklung - mit einem Transaktionsvolumen in einer Bandbreite von 800 Millionen bis 830 Millionen Euro. Zudem geht ZEAL weiterhin davon aus, dass die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2023 zwischen 110 Millionen bis 120 Millionen Euro liegen werden. Für das EBITDA rechnet ZEAL mit einer Bandbreite von 30 Millionen bis 35 Millionen Euro. Dabei plant das Unternehmen, im Vergleich zum Vorjahr erneut deutlich mehr in die Neukundenakquise zu investieren und erwartet Marketingaufwendungen in Höhe von 34 Millionen bis 39 Millionen Euro.

Über ZEAL Network SE:

Die ZEAL Network SE ist der führende deutsche Anbieter von Lotterien im Internet. Über die Portale LOTTO24 und Tipp24 der Tochtergesellschaft LOTTO24 vermittelt das Unternehmen Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie an Veranstalter von Soziallotterien. Zum Angebot zählen unter anderem LOTTO 6aus49, Spiel 77, Super 6, Eurojackpot,GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno, die Deutsche Fernsehlotterie, Scratch-Spiele, die Deutsche Traumhauslotterie undfreiheit+. 1999 in Deutschland gegründet, startete ZEAL unter dem Namen Tipp24 als deutscher Lotterievermittler. 2005 ging das Unternehmen als eines der zu dieser Zeit in Deutschland erfolgreichsten IPOs an die Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard).2019 übernahm ZEAL die LOTTO24 AG.

Pressekontakt:

ZEAL Network SE

Kristin Splieth

Head of Corporate Communications

Kristin.splieth@zealnetwork.de

Tel: +49 (0) 40 808117560

