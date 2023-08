EQS-News: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

APONTIS PHARMA bestätigt vorläufige Zahlen - 1. Halbjahr 2023 mit Umsatz- und Ergebnisrückgängen



10.08.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





APONTIS PHARMA bestätigt vorläufige Zahlen - 1. Halbjahr 2023 mit Umsatz- und Ergebnisrückgängen

Single Pill-Umsatz EUR 12,1 Mio. (6M 2022: EUR 17,7 Mio.) Atorimib mit Rückgang von EUR 5,3 Mio. aufgrund anhaltender Lieferengpässe - Normalisierung ab November von Lieferanten zugesagt Starkes Wachstum von Tonotec HCT (+41 %) und Tonotec Lipid (+88 %); Biramlo, Losamlo und Iltria (zwischen +7 % bis +13 %)

Gesamtumsatz von EUR 19,1 Mio. (6M 2022: EUR 28,1 Mio.)

Höherer Anteil Single Pills verbessert Rohmarge auf 63,6 % (6M 2022: 61,3 %)

EBITDA insbesondere durch Umsatzrückgang bei EUR -4,0 Mio. (6M 2022: EUR 3,2 Mio.)

Vertriebsstart für neue Single Pill Rosazimib

Monheim am Rhein, 10. August 2023. Die APONTIS PHARMA AG (Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5 ), ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pills im deutschen Markt, hat die im Juli bekannt gegebenen vorläufigen Zahlen mit der Veröffentlichung des Halbjahresberichts bestätigt. Die Gesellschaft verzeichnete in H1 2023 einen Gesamtumsatzrückgang von 32 % auf EUR 19,1 Mio. (6M 2022: EUR 28,1 Mio.). Neben dem Auslaufen von Co-Marketing-Vereinbarungen für die Produkte Jalra und Icandra im September 2022 machten sich insbesondere die Ausschreibungen zu Atorimib und Caramlo sowie die weiterhin nicht ausreichende Belieferungssituation für das Produkt Atorimib bemerkbar. Der Single Pill-Umsatz reduzierte sich hauptsächlich wegen der Auswirkungen der genannten Ausschreibungen sowie der nicht ausreichenden Belieferungssituation des Produktes Atorimib um 32 % auf EUR 12,1 Mio. (6M 2022: EUR 17,7 Mio.). Dabei hielten die Lieferengpässe des beauftragten Herstellers für Atorimib an. Der Umsatz mit Atorimib reduzierte sich um EUR 5,3 Mio. auf EUR 4,1 Mio. Darüber hinaus wirkte sich zudem das gegenüber den Erwartungen schwächere Wachstum des Single Pill-Geschäfts insgesamt aus. Eine stärkere Nachfrage verzeichneten Tonotec HCT mit 41 %, Tonotec Lipid mit 88 %; Biramlo, Losamlo und Iltria legten zwischen 7 % und 13 % zu. Der Single Pill-Umsatzanteil erhöhte sich auf 63,4 % (6M 2022: 62,9 %). Im Kooperationsgeschäft erzielte APONTIS PHARMA Umsatzerlöse von EUR 5,9 Mio. (6M 2022: EUR 9,1 Mio.). Den Effekten aus der planmäßigen Beendigung des Co-Marketings für Jalra/Icandra (EUR 3,8 Mio.) im Vorjahr stand in H1 2023 ein Umsatzanstieg aus Fee-for-Call-Aktivitäten von EUR 0,9 Mio. gegenüber. Hier machten sich die Erfolge mit dem AstraZeneca-Produkt Trixeo sowie die im April 2023 gestartete Kooperation mit der Puren GmbH für das Produkt Pentalong positiv bemerkbar. Die Rohmarge stieg aufgrund des höheren Anteils der Single Pills an den Umsatzerlösen auf 63,6 % (6M 2022: 61,3 %). Demgegenüber war das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von EUR -4,0 Mio. im Wesentlichen von der Umsatzentwicklung geprägt (6M 2022: EUR 3,2 Mio.).



Verlust und höheres Working Capital reduzieren Liquidität Der negative Cashflow aus operativer Tätigkeit von EUR 9,0 Mio. (6M 2022: Mittelzufluss EUR 5,0 Mio.) resultierte insbesondere aus der negativen Ergebnisentwicklung sowie dem Anstieg des Working Capitals. Das Working Capital stieg insbesondere durch die Zunahme des Vorratsvermögens. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit von EUR 1,0 Mio. spiegelt weitere Milestone-Zahlungen für Auftragsentwicklungen und Einlizenzierungen wider. Mit einer Eigenkapitalquote von 71,2 % sowie liquiden Mitteln von EUR 26,3 Mio. verfügt APONTIS PHARMA über eine solide Vermögens- und Finanzlage zur Finanzierung der bereits beauftragten und geplanten Produktentwicklungen sowie des weiteren Unternehmenswachstums.



Konzernzahlen (ungeprüft) in EUR Mio. 6M 2023 6M 2022 ? Single Pill-Umsatz 12,1 17,7 -31,7 % Gesamtumsatz 19,1 28,1 -32,2 % EBITDA -4,0 3,2 -223,0 % EBITDA-Marge (in %) -21,0 % 11,6 % -3.260 bps EBIT -4,9 2,4 -307,1 % EBIT-Marge (in %) -26,0 % 8,5 % -3.450 bps Nettoergebnis -3,5 2,4 -249,8 %

Hinweis: Die Zahlen für den Sechs-Monatszeitraum 2023 sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Prognose für 2023 sowie Mittelfristplanung 2026 zurückgenommen - Vorbereitung eines Programms zur Steigerung operativer Performance und Effizienz begonnen Im Wesentlichen aufgrund des langsameren Wachstums des Single Pill-Geschäfts hat der Vorstand am 27. Juli 2023 die aktuelle Prognose für das Geschäftsjahr 2023 und auch die Mittelfristplanung für 2026 zurückgezogen. Dazu zählen verzögerte Einführungen von zwei Single Pills im zweiten Halbjahr 2023 als auch eine schwächere Umsatz-Entwicklung der drei in 2022 neu eingeführten Single Pills. Um die Profitabilität in den Folgejahren zu verbessern, hat die Gesellschaft mit der Vorbereitung eines Programms zur Steigerung der operativen Performance und Effizienz begonnen. Dabei sollen strategische Optionen für die Vertriebs- und Marketingaktivitäten zur Absatzsteigerung einerseits sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Kostenstrukturen andererseits evaluiert werden.



Thomas Milz, Chief Product Officer der APONTIS PHARMA AG: "2023 ist wie angekündigt ein Übergangsjahr. Die aktuelle Geschäftsentwicklung spiegelt das Auslaufen des Co-Marketing-Vertrages für die Diabetes-Produkte Jalra/Icandra sowie die Ausschreibungen zu Atorimib und Caramlo sowie Lieferprobleme zu unserem Produkt Atorimib wider. Nach Zusage des Atorimib-Herstellers ist ab November wieder mit einer normalen Belieferung zu rechnen. Insgesamt sind wir von der Transformation unseres Geschäftsmodells auf den Schwerpunkt Single Pills überzeugt: Der Markt ist da und die Akzeptanz wächst - aber die Umsetzung des geplanten Wachstums dauert länger als erwartet. Gleichzeitig liegt der Ausbau des Single Pill-Portfolios über Plan: Wir werden in diesem Jahr nicht drei, sondern vier Single Pills auf den Markt bringen. Festzuhalten ist, dass Single Pill-Therapien angesichts der medizinisch-wissenschaftlich fundierten Überlegenheit ein Wachstumsmarkt bleiben und dass das Single Pill-Geschäftsmodell von APONTIS PHARMA intakt ist. Unser Fokus liegt nun darauf, unsere Vertriebs- und Vermarktungsaktivitäten zu verbessern. Klares Ziel der APONTIS PHARMA ist es nun, auf den Pfad der Profitabilität zurückzukehren und dabei unsere Vision, 'Single Pill als Goldstandard' zu etablieren, umzusetzen."



Webcast/Telefonkonferenz: CPO Thomas Milz und CFO Thomas Zimmermann werden heute, 10. August 2023, 9.00 Uhr MESZ, in einer Webcast-Präsentation die Ergebnisse des Sechs-Monatszeitraums 2023 erläutern. Die Präsentation wird in englischer Sprache abgehalten. Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig für die Teilnahme unter: APONTIS PHARMA Quartalsmitteilung 6M - Webcast/Telefonkonferenz. Die begleitende Präsentation wird vor Beginn auch auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.



Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft) in EUR Mio. 6M 2023 6M 2022 ? Umsatzerlöse 19,1 28,1 -9,0 Sonstige betriebl.

Erträge 0,5 1,8 -1,3 Materialaufwand -6,9 -10,9 -4,0 Personalaufwand -9,5 -8,6 -0,9 Abschreibungen -1,0 -0,9 -0,1 Sonstige betriebl. Aufwendungen -7,1 -7,1 0,0 Betriebsergebnis -4,9 2,4 -7,3 Finanzergebnis 0,1 0,0 0,1 Ergebnis vor Steuern -4,8 2,4 -7,2 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1,3 0,0 1,3 Ergebnis nach Steuern -3,5 2,4 -5,9 Sonstige Steuern 0 0 0 Konzernperiodenergebnis -3,5 2,4 -5,9

Hinweis: Die Zahlen für den Sechs-Monatszeitraum 2023 sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Verkürzte Konzernbilanz (ungeprüft) in EUR Mio. 30. Juni 2023 31. Dez. 2022 ? Aktiva Anlagevermögen 17,3 17,0 0,3 Vorräte 5,2 3,2 2,0 Forderungen 2,9 2,9 0,0 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 26,3 36,3 -10,0 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 0,6 0,4 0,2 Aktive latente Steuern 1,1 0,0 1,1 Passiva Eigenkapital 38,0 41,6 -3,6 Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung 0,6 0,6 0,0 Rückstellungen 9,8 11,5 -1,7 Verbindlichkeiten 5,0 6,1 -1,1 Bilanzsumme 53,4 59,8 -6,4

Hinweis: Die Zahlen zum 30. Juni 2023 sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft) in EUR Mio. 6M 2023 6M 2022 ? Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -9,0 5,0 -14,0 Cashflow aus Investitionstätigkeit -1,0 -1,7 0,7 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 0,0 -0,9 0,9 Netto-Cashflow -10,0 2,4 -12,4

Hinweis: Die Zahlen für den Sechs-Monatszeitraum 2023 sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Über APONTIS PHARMA: Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland, das sich auf Single Pills spezialisiert hat. Single Pills vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem Kombinationspräparat mit verschiedenen Dosierungen, das einmal am Tag eingenommen wird. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt ein breites Portfolio an Single Pills und anderen Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Seit 2013 hat APONTIS PHARMA erfolgreich mehrere Single Pills allein für kardiovaskuläre Indikationen wie Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention eingeführt. Mit ihrem Hauptsitz in Monheim am Rhein befindet sich APONTIS PHARMA im Herzen der stärksten Pharma- und Chemieregion Europas. Von hier aus pflegt das Unternehmen ein breites Netzwerk mit forschenden und entwickelnden Pharmaunternehmen und einer Kundenzielgruppe von rund 25.000 Ärzten in Deutschland. Weitere Informationen über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de .



APONTIS PHARMA AG Investor Relations

ir@apontis-pharma.de

T: +49 2173 89 55 4900

F: +49 2173 89 55 1521

Alfred-Nobel-Str. 10

40789 Monheim am Rhein

Deutschland

apontis-pharma.de



APONTIS PHARMA Presse-Kontakt CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

ir@apontis-pharma.de

T: +49 89 125 09 0330



10.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com