EQS-News: Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Bastei Lübbe wächst im ersten Quartal 2023/2024 im Umsatz, bei erhöhter Profitabilität



10.08.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bastei Lübbe wächst im ersten Quartal 2023/2024 im Umsatz, bei erhöhter Profitabilität

Umsatz gegenüber Vorjahr um 20,5 Prozent auf 22,8 Millionen Euro erhöht

Konzern-EBIT steigt auf 2,1 Millionen Euro (Vorjahr: 0,3 Millionen Euro) bei verbesserter EBIT-Marge von 9,2 Prozent (Vorjahr: 1,7 Prozent)

Belletristik, New Adult und Audio-Formate sind Umsatztreiber

Prognose für Gesamtjahr 2023/2024 bestätigt - Bestsellergaranten im zweiten Halbjahr

Köln, 10. August 2023. Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Publikumsverlagsgruppe Bastei Lübbe AG ist im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 mit höherer Profitabilität gewachsen. So erwirtschaftete das Unternehmen im Zeitraum von April bis Juni einen Konzernumsatz in Höhe von 22,8 Millionen Euro nach 19,0 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Plus von 20,5 Prozent. Das Konzern-EBIT erhöhte sich im ersten Quartal auf 2,1 Millionen Euro nach 0,3 Millionen Euro im Vorjahr.



Wachstum durch Belletristik, New Adult-Angebote von LYX und Audio Das erste Quartal 2023/2024 verlief für die Bastei Lübbe AG trotz der herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Lage und der weiterhin hohen Inflation insgesamt erfreulich. Im Segment "Buch" wurde ein Umsatz in Höhe von 21,1 Millionen Euro (Vorjahr: 17,2 Millionen Euro) erzielt. Der Umsatz konnte insbesondere gesteigert werden im Belletristik-Bereich mit einem Plus von 35 Prozent, bei der Verlagsmarke LYX mit ihrem Angebot für junge Erwachsene und einem Zuwachs von 18 Prozent sowie im Audio-Bereich mit einem Anstieg von 41 Prozent, was auf die weiterhin wachsenden Streaming- und Download-Angebote zurückzuführen ist. Gleichzeitig ist im Vergleich zum Vorjahr die Menge der Remissionen deutlich zurückgegangen. Das EBIT des Segments verbesserte sich von 0,4 Millionen Euro im Vorjahr auf 2,0 Millionen Euro im laufenden Geschäftsjahr. Verantwortlich dafür waren im Wesentlichen die höheren Umsatzerlöse bei weitestgehend stabilen Kosten. Der Umsatzanteil der community-getriebenen Geschäftsmodelle lag im ersten Quartal 2023/2024 bei 32 Prozent und damit nahezu auf Vorjahresniveau. Im Segment "Romanhefte" wurde im Berichtszeitraum ein Umsatz von 1,8 Millionen Euro verglichen mit 1,7 Millionen Euro im Vorjahr erzielt. Dabei ist es gelungen die Umsätze im digitalen Bereich und im E-Commerce leicht zu steigern. Das Segment-EBIT lag im ersten Quartal mit 0,1 Millionen Euro über dem Niveau des Vorjahres (-0,1 Millionen Euro). Dies ist insbesondere auf eine leichte Erholung bei den Druck- und Papierkosten zurückzuführen. "Die Bastei Lübbe AG ist erfolgreich in das neue Geschäftsjahr gestartet. Trotz konjunkturellen Gegenwindes haben wir mit vielfältigen Unterhaltungsangeboten auf allen Kanälen überzeugt", erläutert Soheil Dastyari, Vorstandsvorsitzender der Bastei Lübbe AG. "In wenigen Wochen erscheinen eine ganze Reihe von Bestsellergaranten, die uns optimistisch für den Blick auf das Gesamtjahr stimmen."



Deutlich verbesserte Profitabilität Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) im Konzern belief sich im Zeitraum April bis Juni auf 2,1 Millionen Euro (Vorjahr: 0,3 Millionen Euro). Die EBIT-Marge erhöhte sich auf 9,2 Prozent nach 1,7 Prozent im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) belief sich auf 1,9 Millionen Euro (Vorjahr: 0,2 Millionen Euro). Das Konzernperiodenergebnis betrug 1,3 Millionen Euro (Vorjahr: 0,1 Millionen Euro). Das Ergebnis pro Aktie verbesserte sich in Folge auf 0,10 Euro nach 0,01 Euro im Vorjahr. Die Konzernbilanzsumme stieg zum 30. Juni 2023 auf 108,8 Millionen Euro gegenüber 107,9 Millionen Euro zum Bilanzstichtag 31. März 2023. Der den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbare Anteil am Eigenkapital lag zum 30. Juni 2023 mit 56,1 Millionen Euro aufgrund des positiven Periodenergebnisses leicht über dem Wert vom 31. März 2023 (54,8 Millionen Euro).



Ausblick bestätigt Das Umfeld für den Einzelhandel und Konsumgüter erweist sich unverändert als herausfordernd. Die anhaltende Inflation und ein ausbleibender konjunktureller Aufschwung in Deutschland wirken sich auch auf das Konsumverhalten aus. Allerdings ist Bastei Lübbe mit seiner Aufstellung über unterschiedliche Themenbereiche der Unterhaltung, Angeboten für alle Altersgruppen und einer breiten Vielfalt an Medienkanälen sowie den starken Standbeinen im digitalen Geschäft und den Community-Angeboten auch für diese Marktbedingungen gut aufgestellt. Hinzu kommen attraktive Neuerscheinungen im zweiten Halbjahr, allen voran der neue Roman von Weltbestsellerautor Ken Follett sowie neue Werke vom Erfolgsduo Dirk Rossmann und Ralf Hoppe, von US-Bestsellergarant Jeff Kinney oder den LYX-Autorinnen Mona Kasten, Laura Kneidl, Sarah Sprinz sowie Lena Kiefer. Community Editions hat unter anderem Neuerscheinungen von Paluten, Arazhul und ViktoriaSarina angekündigt. Das Wachstum im Hörbuch-Bereich soll mit zusätzlichen Produktionskapazitäten unterstützt werden. Dementsprechend geht der Vorstand von einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung aus und bestätigt die im Geschäftsbericht 2022/2023 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2023/2024. Der Umsatz wird in der Bandbreite von 100 bis 105 Millionen Euro sowie das EBIT zwischen 9,0 und 10,0 Millionen Euro erwartet. Die Quartalsmitteilung zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 der Bastei Lübbe AG ist unter www.bastei-luebbe.de verfügbar.



Über Bastei Lübbe AG: Die Bastei Lübbe AG ist ein deutscher Publikumsverlag mit Sitz in Köln, der auf die Herausgabe von Büchern, Hörbüchern und eBooks mit belletristischen und populärwissenschaftlichen Inhalten spezialisiert ist. Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören auch die periodisch erscheinenden Romanhefte. Mit ihren insgesamt fünfzehn Verlagsmarken hat die Unternehmensgruppe derzeit mehrere Tausend Titel aus den Bereichen Belletristik, Sach- sowie Kinder- und Jugendbuch im Angebot. Im wachsenden Segment der Hardcover-Belletristik ist das Unternehmen seit vielen Jahren einer der Marktführer in Deutschland. Gleichzeitig ist Bastei Lübbe unter anderem durch die Produktion Tausender Audio- und eBooks Innovationstreiber im Bereich digitaler Medien und Verwertungskanäle. Mit einem Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2022/2023) gehört die Bastei Lübbe AG zu den größten mittelständischen Unternehmen im Verlagswesen in Deutschland. Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.bastei-luebbe.de zu finden.



Kontakt Bastei Lübbe AG:

Barbara Fischer

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +49 (0)221 8200 2850

E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de



10.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com