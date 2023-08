KOBLENZ (dpa-AFX) - Der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Softwareanbieter Compugroup hat im zweiten Quartal bessere Geschäfte gemacht als gedacht. So zog der Umsatz um 15 Prozent auf 304,2 Millionen Euro an, wie die Koblenzer am Donnerstag mitteilten. Aus eigener Kraft, ohne Währungs- und Übernahmeeffekte, wuchs der Erlös um 13 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 36 Prozent auf 73,1 Millionen Euro zu, die entsprechende operative Marge stieg von 20 auf 24 Prozent. Die Werte fielen höher aus als von Analysten zuvor im Mittel geschätzt. Auch unter dem Strich verdiente die Compugroup mit 31,1 Millionen Euro deutlich mehr als mit 12,1 Millionen ein Jahr zuvor. Den Finanzausblick bestätigte das Management um Chef Michael Rauch./men/jha/