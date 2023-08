DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterhersteller Henkel wächst dank Preiserhöhungen weiter und erhöht seine Prognosen für das laufende Jahr. Trotz eines wirtschaftlich herausfordernden Umfelds erwartet der Konzern mehr Umsatz und mehr Gewinn als bisher angepeilt, wie Henkel am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte.

Demnach soll das organische Umsatzwachstum jetzt bei 2,5 bis 4,5 Prozent liegen. Bisher hatte Henkel 1 bis 3 Prozent auf der Agenda. Die bereinigte Ebit-Marge soll nun zwischen 11 und 12,5 Prozent liegen. Bisher waren es 10 bis 12 Prozent. Auch beim bereinigten Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS) bei konstanten Wechselkursen erwartet Henkel nun mehr. Hier liegt die Bandbreite jetzt zwischen plus 5 und plus 20 Prozent. Bisher waren es minus 10 bis plus 10 Prozent.

Der Konzernumsatz lag in den ersten sechs Monaten bei 10,9 Milliarden Euro. Das entspricht einem organischen Wachstum von 4,9 Prozent. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um 7,6 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro./knd/jha/