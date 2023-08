EQS-News: All for One Group SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Umsatz auf nachhaltigem Wachstumskurs // Starkes 3. Quartal bei Umsatz und operativem Ergebnis // Einmaleffekte durch Restrukturierung belasten Ergebnis deutlich // S/4HANA Migrationen mit CONVERSION/4 nehmen weiter an Fahrt auf Ungeprüfte Ergebnisse: 3. Quartal 2022/23: Umsatz wächst deutlich um 11% zum Vorjahr; davon Cloud Services und Support mit plus 13% zum Vorjahr; EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) bereinigt um Restrukturierungsaufwendungen liegt bei 4,5 Mio. EUR und damit um 73% über dem Vorjahreszeitraum (2,6 Mio. EUR) 9-Monatszeitraum 2022/23: Umsatz: 363,8 Mio. EUR (plus 7% zum Vorjahr); bereinigt um einmalige Lizenzerlöse plus 10%; Anteil wiederkehrender Erlöse steigt auf 55%; CONVERSION/4-Geschäft nahezu verdoppelt

EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) minus 44% auf 11,4 Mio. EUR (Marge: 3,1%); EBIT minus 25% auf 10,0 Mio. EUR (Marge: 2,7%)

Ergebnis belastet durch Einmalaufwendungen für Restrukturierung (6,9 Mio. EUR) und Rückgang der einmaligen Lizenzerlöse (minus 27%)

Vorzeitiger Erwerb der ausstehenden 49% der Anteile an polnischer Tochtergesellschaft mit einmaligem Ertrag von 3,2 Mio. EUR

Revidierte Prognose 2022/23 und Mittelfristausblick bestätigt Filderstadt, 10. August 2023 - Die All for One Group SE, führende Consulting- und IT-Gruppe, veröffentlicht heute ihre ungeprüften Ergebnisse für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. Juni 2023. 3. Quartal 2022/23 Nach einem von Unsicherheit, Inflation und Krankheitswellen geprägten Start ins Geschäftsjahr mit schrittweiser Erholung und sehr guter Auftragslage, steigert die All for One Group SE ihren Umsatz im 3. Quartal 2022/23 um 11% zum Vorjahr - das Cloud-Geschäft wächst um 13%. Die im Mai vom Vorstand beschlossene Restrukturierung der serviceorientierten Bereiche im Segment CORE (ERP und Kollaborationslösungen) ist in der Umsetzung und soll bis Geschäftsjahresende abgeschlossen sein. Bereinigt um die Restrukturierungsaufwendungen liegt das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) des 3. Quartals bei 4,5 Mio. EUR und damit deutlich über dem Vorjahreszeitraum (2,6 Mio. EUR). Ungeprüfte 9-Monats-Kennzahlen von Oktober 2022 bis Juni 2023 in Mio. EUR 10/2022 -

06/2023 10/2021 -

06/2022 +/- 04/2023 - 06/2023 04/2022 - 06/2022 +/- Umsatz 363,8 338,9 7% 120,4 108,5 11% Cloud Services und Support 94,1 83,9 12% 32,5 28,8 13% Software Lizenzen und Support 106,9 111,1 -4% 34,8 32,0 9% Consulting und Services 148,1 135,7 9% 47,7 44,6 7% CONVERSION/4 14,7 8,2 80% 5,4 3,1 73% EBITDA 31,6 35,0 -10% 3,8 7,7 -51% EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) 11,4 20,3 -44% -1,9 2,6 EBIT-Marge vor M&A-Effekten

(non-IFRS) in % 3,1 6,0 -1,5 2,4 EBIT 10,0 13,3 -25% -3,4 0,3 EBIT-Marge in % 2,7 3,9 -2,8 0,3 Periodenergebnis 6,9 8,7 -20% -2,7 0,0 Ergebnis je Aktie in EUR 1,36 1,73 -21% -0,55 0,00 in Mio. EUR 30.06.2023 30.09.2022 +/- Flüssige Mittel 46,1 77,5 -40% Eigenkapitalquote in % 30 29

»Mit der Restrukturierung und dem beschleunigten Ausbau unserer global liefernden Serviceorganisation setzen wir klare Zeichen für eine robuste Wachstumsstrategie mit steigender Marge. Unser Cloud-Business entwickelt sich sehr gut und wir sind der führende SAP-Partner im deutschsprachigen Raum und in Polen rund um die SAP Transformation. Mit CONVERSION/4 werden wir unsere Marktposition weiter ausbauen «, so Co-CEO Michael Zitz. 9-Monatszeitraum 2022/23 In den ersten neun Monaten 2022/23 liegen die Umsatzerlöse der Gruppe mit 363,8 Mio. EUR um 7% über dem Vorjahresniveau von 338,9 Mio. EUR. Bereinigt um die Rückgänge der einmaligen Lizenzerlöse liegt das Wachstum bei plus 10%. Die besser planbaren wiederkehrenden Erlöse wurden auf 198,3 Mio. EUR um 11% gesteigert und stehen für 55% des Gesamtumsatzes (Okt 2021 - Jun 2022: 53%). Das zukunftsträchtige Cloud-Business entwickelt sich kontinuierlich weiter und verzeichnet ein Plus von 12% zum Vorjahr. Gleichzeitig sind die Lizenzerlöse im 9-Monatszeitraum 2022/23 erwartungsgemäß um minus 27% auf 17,4 Mio. EUR gegenüber dem ungewöhnlich starken korrespondierenden Vorjahreszeitraum (Pandemie-Nachholeffekt aus 2020) zurückgegangen. Die Umsätze mit CONVERSION/4 konnten mit 14,7 Mio. EUR nahezu verdoppelt werden und liegen damit wieder deutlich über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (Okt 2021 - Jun 2022: 8,2 Mio. EUR). Co-CEO Lars Landwehrkamp »Wir freuen uns, dass die Nachfrage nach Migrationsprojekten auf SAP S/4HANA weiter steigt. Mit einer klaren Roadmap und der beeindruckenden Erfolgsgeschichte mit bis dato mehr als 60 Transformationen auf SAP S/4HANA mittels CONVERSION/4 eröffnen sich für uns weitere Möglichkeiten zahlreiche neue Kunden zu gewinnen und langfristige Partnerschaften einzugehen.« Das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) ging aufgrund der einmaligen Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 6,9 Mio. EUR auf 11,4 Mio. EUR (minus 44%) zurück, das EBIT verzeichnete einen Rückgang um 25% auf 10,0 Mio. EUR. Darin enthalten ist ein einmaliger Ertrag von 3,2 Mio. EUR aus dem vorzeitigen Erwerb der ausstehenden 49% der Anteile an unserer polnischen Tochtergesellschaft. Bereinigt um die einmalige Sonderbelastung aus der Restrukturierung würde das EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) bei 18,3 Mio. EUR (minus 10% zum Vorjahreszeitraum) liegen. Das Periodenergebnis liegt bei 6,9 Mio. EUR (minus 20%) und das Ergebnis je Aktie bei 1,36 EUR (minus 21%). Die Eigenkapitalquote zum 30. Juni 2023 beträgt 30% (30. Sep 2022: 29%). Die Anzahl der Mitarbeiter liegt mit 2.853 zum 30. Juni 2023 um 7% über dem Vorjahresniveau (30. Juni 2022: 2.675). Bestätigung der angepassten Prognose für das Geschäftsjahr 2022/23 Für das Geschäftsjahr 2022/23 hält der Vorstand an der revidierten Prognose vom 15. Mai 2023 fest und erwartet ein EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) - unter Berücksichtigung der einmaligen Sonderbelastung aus der Restrukturierung im hohen einstelligen Millionenbereich - in einer Bandbreite von 17,5 Mio. EUR bis 21,5 Mio. EUR. Die bisherige Prognose sah ein EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) in Höhe von 27,5 Mio. EUR bis 30,5 Mio. EUR vor. Die Prognose der Umsatzerlöse (IFRS) für das Geschäftsjahr 2022/23 liegt unverändert bei 470 Mio. EUR bis 500 Mio. EUR (2021/22: 452,7 Mio. EUR). Der Mittelfristausblick, mit robustem organischem Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, wird bestätigt. Die ursprünglich für das Geschäftsjahr 2025/26 kommunizierte EBIT-Ziel-Marge vor M&A-Effekten (non-IFRS) in Höhe von 7% bis 8% wird voraussichtlich bereits im Geschäftsjahr 2024/25 erreicht. Erneute konjunkturelle Rückschläge aufgrund von geopolitischen Veränderungen können jedoch weiterhin keinesfalls ausgeschlossen werden und stellen derzeit das größte Risiko bei der Erreichung der Prognosen dar. Ihre vollständige Quartalsmitteilung zu den 9-Monatszahlen 2022/23 veröffentlicht die All for One Group SE am 10. August 2023. Über die All for One Group SE Die All for One Group steigert die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in einer digitalen Welt. Dafür vereint die Gruppe Strategie- und Managementberatung, Prozessberatung, Branchen-Expertise und Technologie-Know-how in Kombination mit IT-Beratung und -Services unter einem Dach und orchestriert mit rund 2.800 Experten und der Umsetzungspower führender Business-IT von SAP, Microsoft und IBM das Zusammenspiel aller Facetten der Wettbewerbsstärke: Strategie, Geschäftsmodell, Customer & Employee Experience, New Work, Big Data & Analytics genauso wie IoT, Artificial Intelligence oder Cybersecurity & Compliance und dem intelligenten ERP als digitaler Kern. Die führende Consulting- und IT-Gruppe begleitet und unterstützt dabei mehr als 3.000 Kunden aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz bei der Unternehmenstransformation. Im Geschäftsjahr 2021/22 erzielte die All for One Group SE einen Umsatz in Höhe von 453 Mio. EUR. Die Gesellschaft notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. www.all-for-one.com/ir





Kontakt:

All for One Group SE, Nicole Besemer, Head of Investor Relations & Treasury, Tel. 0049 (0)711 78807-28, E-Mail nicole.besemer@all-for-one.com



