Westwing meldet im zweiten Quartal 2023 das dritte profitable Quartal in Folge Die Topline stabilisierte sich im zweiten Quartal 2023 trotz eines sehr herausfordernden Marktumfelds; GMV im zweiten Quartal 2023 mit EUR 109 Mio. auf dem Niveau des Vorjahres, wobei die Zahl der aktiven Kunden mit 1,3 Mio. gegenüber dem ersten Quartal 2023 ebenfalls stabil blieb Das GMV pro aktivem Kunden stieg im zweiten Quartal 2023 um 8% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 376

Westwing verzeichnet das dritte profitable Quartal in Folge: Zweites Quartal 2023 mit einem bereinigten EBITDA von EUR 4 Mio. und einer bereinigten EBITDA-Marge von 4,4%; ein Anstieg um EUR 7 Mio. gegenüber Vorjahr

Der strategisch wichtige Anteil der Westwing Collection am Konzern-GMV stieg im zweiten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahr um weitere 8 Prozentpunkte auf 46%

Westwing erwartet die Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum in der zweiten Jahreshälfte 2023 und bestätigt daher die Prognose für das Gesamtjahr; Westwing erwartet derzeit, dass der Umsatz und das bereinigte EBITDA in der oberen Hälfte dieser Prognose liegen werden München, 10. August 2023 // Westwing, Europas Nr. 1 im Bereich Beautiful Living e-Commerce, gibt seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekannt. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds konnte Westwing das Bruttowarenvolumen (GMV) stabilisieren und verzeichnete im zweiten Quartal 2023 ein GMV von EUR 109 Mio. (Q2 2022: EUR 109 Mio.). Darüber hinaus blieb die Zahl der aktiven Kunden mit 1,3 Millionen im Vergleich zum ersten Quartal 2023 stabil. Die Stabilisierung des GMV wurde auch durch einen kontinuierlichen Anstieg des Share-of-Wallet der Kunden unterstützt. Basierend auf der einzigartigen Love-Brand-Strategie von Westwing und einem starken Fokus auf ein spannendes Westwing Collection und Shop Angebot, stieg der GMV pro aktivem Kunden (basierend auf den letzten zwölf Monaten) im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 8% auf EUR 376 (Q2 2022: EUR 349). Der Umsatz entwickelte sich im zweiten Quartal 2023 im Einklang mit dem GMV und lag mit EUR 102 Mio. nur leicht um -1% unter dem Vorjahreswert (Q2 2023: EUR 103 Mio.). Insgesamt stabilisierte sich der Umsatz im zweiten Quartal 2023 auf einem um 75% höheren Niveau als im zweiten Quartal 2019. In Bezug auf die Profitabilität konnte Westwing das dritte profitable Quartal in Folge verzeichnen. Das Unternehmen erwirtschaftete im zweiten Quartal 2023 ein bereinigtes EBITDA von EUR 4 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 4,4% (Q2 2022: EUR -2 Mio.), was einer deutlichen Steigerung um EUR 7 Mio. gegenüber Vorjahr entspricht. Ebenso wie das zweite Quartal 2023 war auch das erste Halbjahr 2023 mit EUR 10 Mio. bereinigten EBITDA und einer bereinigten EBITDA-Marge von 4,6% deutlich positiv (H1 2022: EUR -4 Mio.). Die Verbesserung der Profitabilität wurde durch deutlich höhere Deckungsbeiträge und die erfolgreiche Umsetzung von Kosteneinsparungsmaßnahmen in den Bereichen Marketing, Verwaltung und CapEx erreicht. Die Verbesserung der Deckungsbeiträge wurde vor allem durch die positive Entwicklung der margenstarken Westwing Collection und weitere Effizienzsteigerungen im Fulfillment erreicht. Im Bereich der Kosteneinsparungen wurden die im letzten Jahr eingeleiteten Maßnahmen im ersten Halbjahr 2023 erfolgreich abgeschlossen, wobei eine hohe Kostendisziplin auch in Zukunft beibehalten wird. Basierend auf dem operativen Gewinn und dem erfolgreichen Management des Nettoumlaufvermögens, hat sich auch der Free Cashflow im zweiten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Westwing wies zum Ende des zweiten Quartals 2023 ein negatives Nettoumlaufvermögen von EUR -5 Mio. aus, was einer Verbesserung um EUR 29 Mio. gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die positive Entwicklung des Nettoumlaufvermögens wurde insbesondere durch den konsequenten Abbau von Lagerbeständen erreicht. Insgesamt erzielte Westwing im zweiten Quartal 2023 einen Break-even Free Cashflow (Q2 2022: EUR -13 Mio.), was einer Verbesserung von EUR 13 Mio. gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im ersten Halbjahr 2023 war der Free Cashflow mit EUR 10 Mio. deutlich positiv (H1 2022: EUR -30 Mio.). Darüber hinaus konnte Westwing seine starke Cash-Position von EUR 76 Mio. zum Ende des ersten Halbjahres 2023 halten. Auch die strategische Priorität des Unternehmens, die Westwing Collection durch den weiteren Ausbau des Sortiments und die Erhöhung der Sichtbarkeit in allen Kanälen zügig auf einen Anteil von 50% gemessen am gesamten Konzern-GMV auszubauen, entwickelt sich weiterhin sehr positiv. Der Anteil der Westwing Collection stieg im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozentpunkte auf 46% des Konzern-GMV. "Wir freuen uns das dritte profitable Quartal in Folge zu berichten, insbesondere angesichts der herausfordernden Marktbedingungen", sagt CEO Andreas Hoerning. "Unser starker Fokus auf Profitabilität und operative Effizienz hat zu diesen positiven Ergebnissen geführt und wir sind nun bestens vorbereitet, um die nächste Phase des profitablen Wachstums von Westwing einzuleiten." Prognose 2023 Basierend auf den jüngsten Ergebnissen und der erwarteten Rückkehr zu Wachstum im zweiten Halbjahr 2023 bestätigt Westwing die im März 2023 veröffentlichte Gesamtjahresprognose für 2023. Derzeit wird davon ausgegangen, dass Umsatz und bereinigtes EBITDA in der oberen Hälfte der Prognose erreicht werden. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 sieht einen Umsatz zwischen EUR 390 Mio. und EUR 440 Mio. (bei einer Wachstumsrate von -9% bis +2% gegenüber dem Vorjahr) und ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR +4 Mio. und EUR +13 Mio. (bei einer bereinigten EBITDA-Marge im Bereich von +1% bis +3%) vor. Webcast und Telefonkonferenz Westwings Q2 2023 Earnings Call wird am 10. August 2023 ab 10:00 Uhr (MESZ) per Live-Stream auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens https://ir.westwing.com übertragen. Die Aufzeichnung des Livestreams wird danach auf dieser Website verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie auf der Investor-Relations-Website von Westwing unter https://ir.westwing.com. H1 2023 H1 2022 Delta

23 vs. 22 Q2 2023 Q2 2022 Delta

23 vs. 22 Ertragslage Umsatzerlöse (in EUR Mio.) 205 214 -4% 102 103 -1% Bereinigtes EBITDA (in EUR Mio.) 9,5 -4,0 +13,5 4,4 -2,3 +6,8 Bereinigte EBITDA-Marge

(in % der Umsatzerlöse) 4,6% -1,9% +6,5 pp 4,4% -2,3% +6,6 pp Weitere Leistungsindikatoren Anteil Westwing Collection (in %) 46% 38% +8 pp 46% 38% +8 pp Bruttowarenvolumen

(GMV) (in EUR Mio.) 227 237 -4% 109 109 +0% Bestellungen, insgesamt (in Tausend) 1.308 1.557 -16% 614 685 -10% Durchschnittlicher Warenkorb

(in EUR) 173 152 +14% 178 159 +12% Aktive Kunden (in Tausend) 1.252 1.486 -16% 1.252 1.486 -16% Anzahl der Bestellungen pro aktivem Kunden in den letzten 12 Monaten 2,3 2,4 -6% 2,3 2,4 -6% Durchschnittliches GMV pro aktivem Kunden in den letzten 12 Monaten (in EUR) 376 349 +8% 376 349 +8% Anteil der Site-Visits über mobile Endgeräte 79% 80% -1 pp 78% 80% -2 pp

Über Westwing Westwing ist Europas No.1 im Beautiful Living e-Commerce mit einem Umsatz von 431 Millionen Euro im Jahr 2022 in 11 Ländern. Der Premium One-Stop-Shop für Designliebhaber bietet ein einzigartiges Markenerlebnis mit einem kuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und den besten Designmarken. Die integrierte Plattform vereint Shop, Club Sales, Offline-Store, B2B-Services und Westwing Studio. Das Team besteht aus 1.900 Experten, die zusammen an dem gemeinsamen Ziel arbeiten: "Excite people to create homes that unlock the full beauty of life". Westwing wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und ging im Oktober 2018 an die Frankfurter Börse. Disclaimer Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zum Zeitpunkt ihrer Abgabe als angemessen erachtet werden und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen als Vorhersagen über zukünftige Ereignisse verlassen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich und nachteilig von den in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externen Betrugsfällen, ineffizienten Prozessen in Fulfillment-Zentren, ungenauen Personal- und Kapazitätsprognosen für Fulfillment-Zentren, gefährlichen Materialien / Produktionsbedingungen in Bezug auf Eigenmarken, mangelnder Innovationsfähigkeit, unzureichender Datensicherheit, mangelnder Marktkenntnis, Streikrisiken und Änderungen des Wettbewerbsniveaus. Kontakt

