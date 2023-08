Der Technologiekonzern Siemens hat seinen Wachstumskurs auch im dritten Quartal (per 30. Juni) fortgesetzt. So legten die Erlöse in den drei Monaten bis Ende Juni um sechs Prozent auf knapp 18,9 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Das um währungs- und Portfolioeffekte bereinigte vergleichbare Plus lag bei zehn Prozent. Damit schwächte sich das Wachstum im Vergleich zum Vorquartal ab.Das industrielle Geschäft ging dabei um vier Prozent auf 2,75 Milliarden Euro ...

