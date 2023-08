SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag wenig bewegt und sich knapp unter dem höchsten Stand seit neun Monaten gehalten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 87,52 US-Dollar. Das waren drei Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung fiel ebenfalls um drei Cent auf 84,37 Dollar.

Zur Wochenmitte waren die Preise für Rohöl aus der Nordsee und aus den USA jeweils auf die höchsten Stände seit November geklettert. Der jüngste Anstieg der Ölpreise wurde am Markt mit der Sorge begründet, dass russische Öllieferungen durch den Krieg gegen die Ukraine leiden könnten.

Zuletzt wurden die Ölpreise allerdings durch die Entwicklung der Ölreserven in den USA gebremst. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die US-Regierung für die vergangene Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um fast sechs Millionen Barrel meldete. Steigende US-Ölreserven belasten in der Regel die Ölpreise./jkr/jha/