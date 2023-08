DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Berges geschlossen.

TAGESTHEMA

Die USA beschränken US-Investitionen in chinesische Technologiesektoren und riskieren damit eine weitere Verschlechterung der Beziehungen zu Peking. Von dem von Präsident Joe Biden unterzeichneten Dekret betroffen sind die Bereiche Halbleiter, Künstliche Intelligenz und Quanteninformatik, wie das US-Finanzministerium am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Chinas Handelsministerium kritisierte, das Dekret verstoße gegen das Prinzip der Marktwirtschaft und des fairen Wettbewerbs.

Bestimmte Investitionen in Technologiebereiche, die ein Risiko für die nationale Sicherheit der USA darstellen könnten, sollen laut US-Finanzministerium untersagt werden. Andere Investitionen sollen meldepflichtig werden. Das Finanzministerium erklärte, China könnte US-Investitionen dazu nutzen, seine Fähigkeiten zu verbessern, wichtige Technologien für die Streitkräfte des Landes zu produzieren.

Ein Regierungsvertreter in Washington sagte, es solle verhindert werden, dass China die "modernsten Technologien" erhalte und nutzen könne, um seine militärische Modernisierung voranzutreiben "und die nationale Sicherheit der USA zu untergraben".

Ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums kritisierte, Bidens Dekret weiche "ernsthaft von den Prinzipien der Marktwirtschaft und des fairen Wettbewerbs ab, die die USA immer gefördert haben." Es schade der internationalen Handelsordnung und störe "die Sicherheit der globalen Industrie- und Lieferketten".

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:15 News Corp Ltd, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 227.000 14:30 Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+4,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,8% gg Vj

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.501,50 +0,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.236,50 +0,4% Nikkei-225 32.440,32 +0,7% Hang-Seng-Index 19.078,23 -0,9% Kospi 2.598,01 -0,3% Shanghai-Composite 3.240,91 -0,1% S&P/ASX 200 7.348,60 +0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich tendieren die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Kurz vor der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise steigt die Nervosität und die Anleger halten sich zusehends zurück. Die Daten werden im späteren Tagesverlauf veröffentlicht, wenn die Börsen der Region schon geschlossen sind. An den chinesischen Börsen belasten weiter Konjunktursorgen, nachdem am Dienstag die Handelsdaten überraschend schwach ausgefallen waren und am Mittwoch Preisdaten auf eine Deflation hingedeutet hatten. Die Aktien von Techtronic brechen in Hongkong um 18,2 Prozent ein, nachdem das Unternehmen enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt hat. In Tokio hat der Nikkei-225-Index anfängliche Verluste mehr als wettgemacht und tendiert nun freundlich. Der japanische Aktienmarkt profitiere von der Abwertung des Yen. Im Blick steht weiter die Bilanzsaison heimischer Unternehmen. Geschäftszahlen von Sony (-3,6%) werden negativ aufgenommen. Das Unternehmen erhöhte zwar seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr, weil das Geschäft mit Playstations gut läuft, äußerte sich aber pessimistisch zum Geschäft mit Smartphones. Olympus brechen um 11,4 Prozent ein, nachdem das Unternehmen einen Gewinneinbruch um 50 Prozent im ersten Geschäftsquartal vermeldet hat. Inpex verteuern sich um 17 Prozent. Der Ölkonzern hat seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht und einen Aktienrückkauf angekündigt.

US-NACHBÖRSE

Aktien von Walt Disney haben am Mittwoch im nachbörslichen Handel um 2,2 Prozent zugelegt, nachdem der Unterhaltungskonzern Geschäftszahlen vorgelegt und dabei kräftige Preiserhöhungen für seine Streamingdienste angekündigt hatte. Der Kurs von Sonos sprang zeitweise um fast 20 Prozent nach oben, nachdem der Hersteller von Lautsprechersystemen und Hifi-Komponenten in seinem dritten Geschäftsquartal mehr umgesetzt und verdient hatte als erwartet. Das Kursplus reduzierte sich jedoch auf 7,4 Prozent, denn Sonos engte den Umsatzprognosekorridor ein.

Applovin machten einen Satz von fast 24 Prozent. Das Softwareunternehmen hatte im zweiten Quartal überraschend die Gewinnzone erreicht und auch mit dem Umsatz die Erwartungen übertroffen.

Überzeugende Zahlen legte auch der Kasinobetreiber Wynn Resorts (+1,6%) vor. Eine Gewinnwarnung drückte derweil den Kurs des Gentechnikunternehmens Illumina um 5,8 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.123,36 -0,5% -191,13 +6,0% S&P-500 4.467,71 -0,7% -31,67 +16,4% Nasdaq-Comp. 13.722,02 -1,2% -162,31 +31,1% Nasdaq-100 15.101,71 -1,1% -171,34 +38,0% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 822 Mio 842 Mio Gewinner 1.289 1.088 Verlierer 1.597 1.813 Unverändert 132 117

Etwas leichter - Teilnehmer sprachen von verstärkter Zurückhaltung vor den mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisen für Juli, die am Donnerstag vor der Startglocke auf der Agenda stehen. Die Inflationsdaten dürften Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank geben. Laut CME FedWatch Tool rechnen die Märkte derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 86,5 Prozent damit, dass die US-Notenbank die Zinssätze bei der Sitzung am 20. September unverändert lassen wird. Die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung um 25 Basispunkte im November liegt aktuell bei 26,3 Prozent. Dazu kamen erneut schwache Konjunkturdaten aus China. Aktien von Wework stürzten um 38,6 Prozent ab, nachdem der Büroraumvermittler den Verlust im zweiten Quartal weniger stark verringert hatte als erhofft. Auch der Umsatz enttäuschte, das Unternehmen sah die eigene Existenz gefährdet. Akamai Technologies legte nicht nur überraschend gute Geschäftszahlen vor, sondern erhöhte auch noch die Ertragsziele. Die Aktie rückte um 8,5 Prozent vor.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,79 +3,8 4,75 37,1 5 Jahre 4,13 +1,9 4,11 12,8 7 Jahre 4,07 +0,1 4,07 10,4 10 Jahre 4,01 -2,6 4,03 12,5 30 Jahre 4,17 -3,9 4,21 20,1

Die Renditen zeigten sich uneinheitlich. Auch hier wurde auf die US-Verbraucherpreise gewartet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0984 +0,1% 1,0977 1,0974 +2,6% EUR/JPY 158,13 +0,3% 157,70 157,09 +12,7% EUR/GBP 0,8635 +0,1% 0,8630 0,8594 -2,4% GBP/USD 1,2721 +0,0% 1,2719 1,2770 +5,2% USD/JPY 143,97 +0,2% 143,68 143,13 +9,8% USD/KRW 1.318,18 +0,3% 1.314,06 1.314,93 +4,5% USD/CNY 7,1720 -0,1% 7,1766 7,2083 +4,0% USD/CNH 7,2237 -0,1% 7,2274 7,2206 +4,3% USD/HKD 7,8178 -0,0% 7,8210 7,8158 +0,1% AUD/USD 0,6542 +0,2% 0,6531 0,6557 -4,0% NZD/USD 0,6062 +0,1% 0,6054 0,6084 -4,6% Bitcoin BTC/USD 29.489,33 -0,1% 29.505,59 29.752,36 +77,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach der Rally des Vortages konnte der Dollar seine Aufschläge mehrheitlich behaupten. Der Dollar-Index gab um 0,1 Prozent nach - am Dienstag hatte er mit der ausgeprägten Risikoscheu noch um 0,5 Prozent zugelegt. Laut MUFG-Analyst Derek Halpenny reagieren Währungen derzeit sehr sensibel auf die Risikoneigungen der Anleger.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,37 84,4 -0,0% -0,03 +7,0% Brent/ICE 87,51 87,55 -0,0% -0,04 +5,9%

Die Ölpreise (bis zu +1,6%) stiegen leicht, obwohl die wöchentlichen US-Öllagerdaten kräftig zugelegt hatten. Allerdings wurde auch eine erhöhte Benzinnachfrage verzeichnet, was die Spekulation auf eine steigende Nachfrage nach Benzin und Öl stützte. Die erneut schwachen Daten aus China belasteten dagegen nicht. "Dass die Rohölpreise stark bleiben, ist auch im Schatten eines schwachen China, dem Hauptimporteur, etwas überraschend", sagte Vermögensverwalter Louis Navellier von Navellier & Associates.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.917,75 1.914,31 +0,2% +3,44 +5,2% Silber (Spot) 22,68 22,68 +0,0% +0,00 -5,4% Platin (Spot) 895,93 892,80 +0,4% +3,13 -16,1% Kupfer-Future 3,78 3,78 -0,1% -0,00 -0,9%

