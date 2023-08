EQS-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

JDC Group AG: JDC im zweiten Quartal 2023 wieder auf deutlichem Wachstumskurs



10.08.2023 / 08:00 CET/CEST

JDC im zweiten Quartal 2023 wieder auf deutlichem Wachstumskurs Umsatzerlöse steigen im zweiten Quartal um rund 8 Prozent auf 40,8 Mio. EUR und damit im ersten Halbjahr 2023 um 4,5 Prozent auf 84,6 Mio. EUR

EBITDA steigt im zweiten Quartal um 14,6 Prozent auf 1,9 Mio. EUR;

EBITDA im ersten Halbjahr 2023 bei 5,1 Mio. EUR

Advisortech Bereich wächst im zweiten Quartal im Umsatz um 16,9% und im EBITDA um 36,9%

Versicherungsbestand überschreitet die Marke von 1 Milliarde Euro Jahresnettoprämie

JDC veröffentlicht freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht: Bereits ab 2022 CO2-neutral Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) zeigt mit den heute veröffentlichten Zahlen des ersten Halbjahres 2023 trotz des anhaltend niedrigen Verbrauchervertrauens ein deutliches Wachstum und einen damit einhergehenden Anstieg von Umsatz und Gewinn: Der Umsatz ist im zweiten Quartal trotz des weiterhin schwierigen Marktumfelds erfreulich um 8,0 Prozent auf 40,8 Mio. angewachsen (Q2 2022: 37,8 Mio. EUR). Somit steigt der Umsatz im ersten Halbjahr 2023 um 4,5 Prozent auf 84,6 Mio. EUR (1 HJ 2022: 81,0 Mio. EUR). Trotz Energie-, Inflations- und Zinskrise zeigt das Segment Advisortech, dass selbst dieses Multikrisenumfeld überwunden werden kann. Denn trotz weiterhin zurückhaltender Neuabschlüsse aus den Bereichen Investment und Baufinanzierung zeigt das Plattformgeschäft durch gestiegene wiederkehrende Erlöse aus Bestandsübertragungen eine sehr positive Entwicklung: Der Umsatz des Geschäftsbereichs Advisortech stieg im zweiten Quartal um knapp 17 Prozent auf 35,6 Mio. EUR. Für das erste Halbjahr bedeutet dies ein Wachstum um 11,2 Prozent auf 75,0 Mio. EUR. Das Beratungsgeschäft hängt dieser Rückkehr zu deutlichem Wachstum zeitlich noch hinterher: Im Geschäftsbereich Advisory liegt der Umsatz im ersten Halbjahr 2023 bei 15,9 Mio. EUR und somit knapp 12 Prozent unter dem Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) der JDC Group stieg im zweiten Quartal um rund 15 Prozent auf 1,9 Mio. EUR (Q2 2022: 1,7 Mio. EUR) - im Bereich Advisortech sogar um 37% auf 2,2 Mio. EUR. Im ersten Halbjahr bedeutet dies noch einen kleinen Rückgang um rund 6 Prozent auf 5,1 Mio. EUR (1. HJ 2022: 5,4 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank minimal um 2,5 Prozent auf 2,3 Mio. EUR(1. HJ 2022: 2,4 Mio. EUR). Das Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2022 stieg um 2,7 Prozent auf 1,63 Mio. EUR nach 1,58 Mio. EUR im Vergleichszeitraum. Im zweiten Quartal konnten die JDC-Gruppengesellschaften weitere Erfolge erzielen: Das für die JDC wichtige Etappenziel von einem Versicherungsbestand mit einer Jahresnettoprämie über einer Milliarde Euro pro Jahr wurde bereits im zweiten Quartal 2023 und somit früher als erwartet erreicht. Dieses Etappenziel unterstreicht noch einmal die Leistungsfähigkeit der Plattform und setzt mit den hohen wiederkehrenden Erlösen eine solide Basis für das weitere Wachstum der JDC Group. Der Ende 2022 als Joint Venture gegründete Aggregator für den deutschen und österreichischen Gewerbemakler-Markt "Summitas" konnte am Ende des zweiten Quartals seine erste Akquisition vermelden. Mit Kauf von 100 Prozent der Geschäftsanteile am MVM Münchener Versicherungsmakler ist der erste Schritt für eine erfolgreiche Buy-and-Build-Strategie gesetzt. JDC wird wie auch bei weiteren Zukäufen der Summitas seine Plattform für die Abwicklung dieses Geschäfts zur Verfügung stellen und sich somit langfristige Ertragsströme sichern. Die JDC Group AG hat erstmals einen gruppenweiten Nachhaltigkeitsbericht für 2022 veröffentlicht. In diesem Bericht verdeutlicht die JDC Group ihre Nachhaltigkeitsstrategie für die Zukunft. Um die wichtigsten Themen transparent aufzuführen, hat sich die JDC Gruppebei diesem Bericht an der Erklärung des Deutschen Nachhaltigkeitskodex, dem Rahmen der CSR-Richtlinie und den Standards der Global Reporting Initiative (GRI) orientiert. Durch Kompensationsleistungen wirtschaftet die gesamte JDC Group bereits 2022 vollständig CO2-neutral. "Der Advisortech Bereich hat im zweiten Quartal mit einem Wachstum von rund 17% im Umsatz und rund 35% im EBITDA einen fulminanten Rebound gezeigt und unsere bereits hohen Erwartungen übertroffen. Der Motor der JDC Group läuft also. Der Bereich Advisory hat noch mit den Nachwirkungen des Krisenumfelds zu kämpfen, aber auch hier stehen die Zeichen für das zweite Halbjahr deutlich auf Erholung." kommentiert Ralph Konrad, CFO/COO der JDC Group die Quartalszahlen. "Die wichtige Marke von 1 Milliarde Jahresnettoprämie im Versicherungsbestand konnten wir schneller erreichen, als das zu Jahresbeginn absehbar war. Unsere Guidance können wir aufgrund dieser Entwicklung trotz schwachem Q1 bestätigen." "Ja, im Plattformgeschäft sind wir wieder auf Kurs, über 20 Prozent zu wachsen, wie die aktuellen Neugeschäfts- und Bestandsübertragungszahlen zeigen. Aber auch das Beratungsgeschäft wird im zweiten Halbjahr wieder wachsen, schon weil die Vorgaben aus 2022 günstig sind", ergänzt Dr. Sebastian Grabmaier, CEO der JDC Group. "Es wird uns zudem gelingen, das Bancassurance-Geschäft weiter zu treiben und weitere Großkunden zu gewinnen. Aber auch abseits der Zahlen freut es mich, mit unserem ESG-Bericht zu zeigen, dass die JDC-Aktie auch aus Umweltschutz-, sozialen oder Governance-Gesichtspunkten heraus ein äußerst attraktives Investment ist. Das sind Faktoren, die gerade für unsere institutionellen Aktionäre immer wichtiger werden."



Die wesentlichen Kennzahlen für das erste Halbjahr und das zweite Quartal 2023 stellen sich wie folgt dar: Überblick in TEUR Abweichung Abweichung Q2 2023 Q2 2022 zum Vorjahr 1 HJ 2023 1 HJ 2022 zum Vorjahr TEUR TEUR in % TEUR TEUR in % Umsatzerlöse 40.779 37.769 8,0% 84.611 80.993 4,5% davon Advisortech 35.560 30.409 16,9% 75.005 67.459 11,2% davon Advisory 7.766 9.046 -14,1% 15.922 18.141 -12,2% davon Holding / Konsolidierung -2.547 -1.686 -51,1% -6.316 -4.607 -37,1% EBITDA 1.903 1.661 14,6% 5.087 5.393 -5,7% EBIT 533 123 >100% 2.340 2.400 -2,5% EBT 202 -253 >100% 1.655 1.654 0,1% Konzernergebnis 193 -263 >100% 1.626 1.583 2,7%

Auf der Basis bereits abgeschlossener Kooperationen bestätigen wir unsere positive Einschätzung und gehen für das Gesamtjahr 2023 weiterhin von einem Umsatzzuwachs auf 175 bis 190 Millionen Euro sowie von einem EBITDA von 11,5 bis 13 Millionen Euro aus. Unter dem folgenden Link können sich interessierte Investoren zu dem heute um 14:00 Uhr stattfindenden Earnings Call der JDC Group anmelden und teilnehmen:

Montega CONNECT: JDC Group Aktiengesellschaft - Earnings Call HY1 2023 Den Halbjahresbericht 2023 und weitere Informationen zur JDC Group AG finden Sie unter www.jdcgroup.de. Über die JDC Group AG Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) bietet unter den Marken Jung, DMS & Cie., allesmeins und Geld.de eine digitale Plattform für Versicherungen, Investmentfonds und alle anderen Finanzprodukte und -dienstleistungen. Indem sie sämtliche Produktanbieter des Finanzmarktes mit kompletter Produktpalette und vollständiger Daten- und Dokumentenversorgung anbietet und abwickelt, schafft sie über ihre Sichtsysteme und Schnittstellen den perfekten Arbeitsplatz für Finanzintermediäre aller Art (Makler, Vertreter, Firmenverbundene Vermittler, Banken, Ausschließlichkeitsorganisationen, FinTechs) und das erste echte Financial Home für Finanzdienstleistungskunden. Über Smartphone-App, Tablet oder PC erhalten Kunden und Vermittler eine komplette Übersicht über das individuelle Versicherungs- und Fondsportfolio, einfache Abschlussstrecken und Übertragungsmöglichkeiten und zudem einen vollständigen Marktvergleich, so dass Kunden und Berater Absicherung und Vorsorge einfach und in idealem Leistungs-Kostenverhältnis optimieren können. Rund 250 gut ausgebildete Berater unter der Marke FiNUM ergänzen das Plattformangebot für anspruchsvolle und gehobene Privatkunden. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Plattformnutzern, rund 1,6 Millionen Kunden, einem jährlichen Absatz mit rund zwei Milliarden Euro Bewertungssumme, einem Fondsbestand von über fünf Milliarden Euro und jährlichen Versicherungsprämien von nun über 1 Milliarde Euro sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. JDC setzt auf Nachhaltigkeit und hat sich den ESG-Kriterien verpflichtet: Als Digitalisierungsdienstleister hilft JDC, viele Tonnen Papier einzusparen und den Alltag von Finanzintermediären und Kunden einfacher zu machen. Disclaimer: Die Vorstände der JDC Group AG, Dr. Sebastian Grabmaier und Ralph Konrad, halten eine Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen.





Kontakt:

JDC Group AG



Ralf Funke

Investor Relations

Tel.: +49 611 335322-00

E-Mail: funke@jdcgroup.de



