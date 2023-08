Die Daten zu den US-Verbraucherpreisen sind von grosser Bedeutung für die Finanzmärkte, weil man sich Hinweise auf die weitere Entwicklung der Zinsen in den USA erhofft.Frankfurt - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0981 US-Dollar gehandelt und damit fast genau auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Auch die Veränderungen des Frankens zu Euro und US-Dollar sind minimal. Das EUR/CHF-Paar wurde am frühen Morgen bei 0,9630 gehandelt, das USD/CHF-Paar bei 0,8769. Am Devisenmarkt warten die...

