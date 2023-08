DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Berges geschlossen.

TAGESTHEMA

SIEMENS

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q22/23 ggVj 3Q22/23 ggVj 3Q21/22 Auftragseingang 24.244 +10% 22.190 +1% 22.006 Umsatz 18.889 +6% 19.273 +8% 17.867 Vergleichbares Umsatzwachstum 10 -- 10,2 -- 4,3 Ergebnis nach Steuern 1.440 -- 1.552 -- -1.531 Ergebnis je Aktie 1,61 -- 1,84 -- -2,06 Ergebnis je Aktie vor PPA 1,78 -- 1,95 -- -1,85 AUSBLICK Gj 2022/23 - das Unternehmen erwartet: - Umsatzerlöswachstum auf vergleichbarer Basis (währungsbereinigt, ohne Portfolioeffekte): weiterhin in einer Bandbreite von 9 bis 11 Prozent - Book-to-Bill-Verhältnis: von über 1 bestätigt - Digital Industries: Umsatzerlöswachstum auf vergleichbarer Basis nun zwischen 13 und 15 Prozent (bisher: 17 und 20 Prozent) und Ergebnismarge zwischen 22 und 23 Prozent (bislang: 22,5 und 23,5 Prozent) - Smart Infrastructure: weiterhin Umsatzerlöswachstum auf vergleichbarer Basis nun zwischen 14 und 16 Prozent, Ergebnismarge zwischen 14,5 und 15,5 Prozent - Mobility: Umsatzerlöswachstum auf vergleichbarer Basis weiter zwischen 10 und 12 Prozent und Ergebnismarge zwischen 8 und 10 Prozent - Ergebnis je Aktie vor PPA: von 9,60 bis 9,90 Euro bestätigt

- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Umsatzwachstum und Margen in Prozent;

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HENKEL (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Umsatz Konzern 5.522 -2% 4 5.642 - Adhesive Technologies 2.732 -4% 3 2.836 Organisches Wachstum Konzern 4,2 -- 4 10,9 - Adhesive Technologies 4,4 -- 4 13,7 PROG PROG PROG 1H 1H23 ggVj Zahl 1H22 Umsatz Konzern 11.037 +1% 19 10.913 - Adhesive Technologies 5.534 +1% 19 5.467 - Consumer Brands 5.403 +1% 19 5.336 Organisches Wachstum Konzern 5,0 -- 19 8,9 - Adhesive Technologies 5,0 -- 19 12,2 - Consumer Brands 5,0 -- 19 4,9 EBIT bereinigt 1.211 +4% 19 1.166 EBIT-Marge bereinigt 11,0 -- 19 10,7 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 874 +4% 16 840 Ergebnis je Vorzugsaktie bereinigt 2,06 +6% 17 1,95 Ergebnis nach Steuern/Dritten 723 +62% 15 447 Ergebnis je Vorzugsaktie 1,69 +63% 15 1,04

MUNICH RE (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Versicherungsumsatz (brutto) 14.270 -- 16 k.A. Anlageergebnis 1.227 +26% 16 971 Operatives Ergebnis 1.674 +119% 16 763 Ergebnis nach Steuern 1.226 +60% 16 768 Ergebnis je Aktie 9,16 +67% 16 5,50 Schaden-Kosten-Quote* 83,1 -- 16 89,7

GEA (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Auftragseingang 1.384 -1% 13 1.403 Umsatz 1.358 +7% 14 1.271 EBITDA* 187 +12% 14 167 EBITDA-Marge* 13,7 -- 14 13,2 Ergebnis nach Steuern/Dritten 91 +18% 3 77 Ergebnis je Aktie 0,55 +28% 10 0,43 * vor Restrukturierungsaufwand

JUNGHEINRICH (7.40 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Auftragseingang 1.282 +14% 3 1.128 Umsatz 1.317 +16% 4 1.140 EBIT 122 +45% 4 84 Ergebnis vor Steuern k.A. -- -- 71 Ergebnis nach Steuern 83 +53% 3 54 L

COMPUGROUP (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Umsatz 307 +16% 3 265 EBITDA bereinigt 68 +28% 4 54

Weitere Termine:

06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1H (13:00 Analystenkonferenz)

06:45 DE/Basler AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1H

07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 2Q (09:30 PK)

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 2Q (11:00 PK)

07:00 DE/Knaus Tabbert Group, Ergebnis 1H

07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 2Q (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 2Q (13:00 Analystenkonferenz

07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Bike24 Holding AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK)

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 1H

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 1H

07:40 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 2Q

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, ausführliches Ergebnis 2Q

08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/Westwing Group SE, Ergebnis 1H

08:30 DE/Helma Eigenheimbau AG, Ergebnis 1H

12:40 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q

18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 3Q

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Astrazeneca 0,718 GBP BP 0,0727 USD HSBC 0,10 USD Rio Tinto 1,3767 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 227.000 14:30 Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+4,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,8% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.008,00 +0,4% E-Mini-Future S&P-500 4.501,75 +0,4% E-Mini-Future Nsdq-100 15.236,75 +0,4% Nikkei-225 32.394,93 +0,6% Schanghai-Composite 3.235,90 -0,3% Hang-Seng-Index 19.062,45 -1,0% +/- Ticks Bund -Future 132,58% -21 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 15.852,58 +0,5% DAX-Future 15.939,00 +0,3% XDAX 15.885,22 +0,3% MDAX 28.026,16 +0,4% TecDAX 3.138,45 +0,5% EuroStoxx50 4.317,33 +0,7% Stoxx50 3.984,02 +0,5% Dow-Jones 35.123,36 -0,5% S&P-500-Index 4.467,71 -0,7% Nasdaq-Comp. 13.722,02 -1,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,79 -30

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem freundlichen Start rechnen Händler am Morgen. Der DAX wird 0,7 Prozent höher errechnet bei etwa 15.950 Punkten, er steht damit wieder in der Nähe des Vortageshochs. "Allerdings macht auch dieser Erholungsansatz einen fragilen Eindruck", so ein Marktteilnehmer. Die Weichen würden vermutlich erst am Nachmittag gestellt mit den US-Verbraucherpreisen. "Mit dem Ölpreisanstieg sollte eine negative Überraschung bei der Inflationsrate nicht ausgeschlossen werden", so der Marktteilnehmer. Die Ölpreise sind zuletzt auf neue Jahreshöchststände gestiegen. Zunächst werden die Impulse aber noch einmal geballt von der Berichtssaison kommen. Allein aus dem DAX legen sieben Unternehmen neue oder ergänzende Zwischenberichte auf den Tisch.

