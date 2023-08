MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -4

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Berges geschlossen.

TAGESTHEMA

SIEMENS

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q22/23 ggVj 3Q22/23 ggVj 3Q21/22 Auftragseingang 24.244 +10% 22.190 +1% 22.006 Umsatz 18.889 +6% 19.273 +8% 17.867 Vergleichbares Umsatzwachstum 10 -- 10,2 -- 4,3 Ergebnis nach Steuern 1.440 -- 1.552 -- -1.531 Ergebnis je Aktie 1,61 -- 1,84 -- -2,06 Ergebnis je Aktie vor PPA 1,78 -- 1,95 -- -1,85 AUSBLICK Gj 2022/23 - das Unternehmen erwartet: - Umsatzerlöswachstum auf vergleichbarer Basis (währungsbereinigt, ohne Portfolioeffekte): weiterhin in einer Bandbreite von 9 bis 11 Prozent - Book-to-Bill-Verhältnis: von über 1 bestätigt - Digital Industries: Umsatzerlöswachstum auf vergleichbarer Basis nun zwischen 13 und 15 Prozent (bisher: 17 und 20 Prozent) und Ergebnismarge zwischen 22 und 23 Prozent (bislang: 22,5 und 23,5 Prozent) - Smart Infrastructure: weiterhin Umsatzerlöswachstum auf vergleichbarer Basis nun zwischen 14 und 16 Prozent, Ergebnismarge zwischen 14,5 und 15,5 Prozent - Mobility: Umsatzerlöswachstum auf vergleichbarer Basis weiter zwischen 10 und 12 Prozent und Ergebnismarge zwischen 8 und 10 Prozent - Ergebnis je Aktie vor PPA: von 9,60 bis 9,90 Euro bestätigt

- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Umsatzwachstum und Margen in Prozent;

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HENKEL (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Umsatz Konzern 5.522 -2% 4 5.642 - Adhesive Technologies 2.732 -4% 3 2.836 Organisches Wachstum Konzern 4,2 -- 4 10,9 - Adhesive Technologies 4,4 -- 4 13,7 PROG PROG PROG 1H 1H23 ggVj Zahl 1H22 Umsatz Konzern 11.037 +1% 19 10.913 - Adhesive Technologies 5.534 +1% 19 5.467 - Consumer Brands 5.403 +1% 19 5.336 Organisches Wachstum Konzern 5,0 -- 19 8,9 - Adhesive Technologies 5,0 -- 19 12,2 - Consumer Brands 5,0 -- 19 4,9 EBIT bereinigt 1.211 +4% 19 1.166 EBIT-Marge bereinigt 11,0 -- 19 10,7 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 874 +4% 16 840 Ergebnis je Vorzugsaktie bereinigt 2,06 +6% 17 1,95 Ergebnis nach Steuern/Dritten 723 +62% 15 447 Ergebnis je Vorzugsaktie 1,69 +63% 15 1,04

MUNICH RE (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Versicherungsumsatz (brutto) 14.270 -- 16 k.A. Anlageergebnis 1.227 +26% 16 971 Operatives Ergebnis 1.674 +119% 16 763 Ergebnis nach Steuern 1.226 +60% 16 768 Ergebnis je Aktie 9,16 +67% 16 5,50 Schaden-Kosten-Quote* 83,1 -- 16 89,7

GEA (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Auftragseingang 1.384 -1% 13 1.403 Umsatz 1.358 +7% 14 1.271 EBITDA* 187 +12% 14 167 EBITDA-Marge* 13,7 -- 14 13,2 Ergebnis nach Steuern/Dritten 91 +18% 3 77 Ergebnis je Aktie 0,55 +28% 10 0,43 * vor Restrukturierungsaufwand

JUNGHEINRICH (7.40 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Auftragseingang 1.282 +14% 3 1.128 Umsatz 1.317 +16% 4 1.140 EBIT 122 +45% 4 84 Ergebnis vor Steuern k.A. -- -- 71 Ergebnis nach Steuern 83 +53% 3 54 L

COMPUGROUP (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Umsatz 307 +16% 3 265 EBITDA bereinigt 68 +28% 4 54

Weitere Termine:

06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1H (13:00 Analystenkonferenz)

06:45 DE/Basler AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1H

07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 2Q (09:30 PK)

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 2Q (11:00 PK)

07:00 DE/Knaus Tabbert Group, Ergebnis 1H

07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 2Q (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 2Q (13:00 Analystenkonferenz

07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Bike24 Holding AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK)

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 1H

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 1H

07:40 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 2Q

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, ausführliches Ergebnis 2Q

08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/Westwing Group SE, Ergebnis 1H

08:30 DE/Helma Eigenheimbau AG, Ergebnis 1H

12:40 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q

18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 3Q

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Astrazeneca 0,718 GBP BP 0,0727 USD HSBC 0,10 USD Rio Tinto 1,3767 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 227.000 14:30 Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+4,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,8% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.008,00 +0,4% E-Mini-Future S&P-500 4.501,75 +0,4% E-Mini-Future Nsdq-100 15.236,75 +0,4% Nikkei-225 32.394,93 +0,6% Schanghai-Composite 3.235,90 -0,3% Hang-Seng-Index 19.062,45 -1,0% +/- Ticks Bund -Future 132,58% -21 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 15.852,58 +0,5% DAX-Future 15.939,00 +0,3% XDAX 15.885,22 +0,3% MDAX 28.026,16 +0,4% TecDAX 3.138,45 +0,5% EuroStoxx50 4.317,33 +0,7% Stoxx50 3.984,02 +0,5% Dow-Jones 35.123,36 -0,5% S&P-500-Index 4.467,71 -0,7% Nasdaq-Comp. 13.722,02 -1,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,79 -30

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem freundlichen Start rechnen Händler am Morgen. Der DAX wird 0,7 Prozent höher errechnet bei etwa 15.950 Punkten, er steht damit wieder in der Nähe des Vortageshochs. "Allerdings macht auch dieser Erholungsansatz einen fragilen Eindruck", so ein Marktteilnehmer. Die Weichen würden vermutlich erst am Nachmittag gestellt mit den US-Verbraucherpreisen. "Mit dem Ölpreisanstieg sollte eine negative Überraschung bei der Inflationsrate nicht ausgeschlossen werden", so der Marktteilnehmer. Die Ölpreise sind zuletzt auf neue Jahreshöchststände gestiegen. Zunächst werden die Impulse aber noch einmal geballt von der Berichtssaison kommen. Allein aus dem DAX legen sieben Unternehmen neue oder ergänzende Zwischenberichte auf den Tisch.

Rückblick: Freundlich - Nach dem Rücksetzer des Vortages ist es wieder nach oben gegangen. Die jüngst gestiegene Schwankungsfreude an den Bösen ist auch den Sommerferien geschuldet, in diesen Wochen ist die Liquidität an den Aktienmärkten traditionell dünn. Echte Kaufgründe gab es eigentlich keine. Auf der Gewinnerseite standen die Verlierer des Vortages. Der Stoxx-Branchenindex der Roh- und Grundstoffwerte stieg um 0,8 Prozent. Der Sektor der Ölwerte zog sogar um 2,1 Prozent an. Der Bankenindex erholte sich um 0,9 Prozent. Er war am Vortag eingebrochen, weil Italien eine so genannte Übergewinnsteuer plant. Nun wurden weitere Details bekannt, die zu einer kräftigen Erholung bei den italienischen Bankentiteln führte. Unicredit gewannen 4,4 Prozent, Sanpaolo Intesa 2,3 Prozent. Voestalpine fielen nach Zahlenausweis um 1,7 Prozent. Gestört hatten sich Anleger an der Verschlechterung des Cashflows.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Mit einem Plus von 4,7 Prozent reagierte die Aktie von Delivery Hero auf das erhöhte Umsatzziel. Qiagen zeigten sich mit einem Plus von 0,9 Prozent. Berenberg wertete die Ergebnisse von Qiagen für das zweite Quartal als uneinheitlich. Hannover Rück schlossen 1,3 Prozent höher. Die Quartalszahlen des Finanzkonzerns lagen in der Nähe der Erwartungen, den Ausblick hatte Hannover Rück bekräftigt. Daneben profitierten Fresenius von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank, der Kurs stieg um 1,2 Prozent. Bei Brenntag (+2%) deckte sich das bereinigte EBITDA mit der Konsenserwartung, lag jedoch leicht über der Erwartung von Jefferies.

XETRA-NACHBÖRSE

Für die Morphosys-Aktie ging es nach Zahlenvolage für das zweite Quartal leicht nach oben. Das Biotechnologie-Unternehmen hat im Berichtszeitraum einen Umsatzrückgang verzeichnet. Der operative Verlust konnte dagegen reduziert werden. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz rund 1 Prozent höher getaxt. Dagegen verloren Grenke 4,4 Prozent. Zwischenzeitlich habe das Minus auch schon 9 Prozent betragen, sagte ein Händler. Der Leasinganbieter hatte seine Prognosen für das kommende Jahr gesenkt, rechnet aber weiterhin mit einem zweistelligen Wachstum im Neugeschäft.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Teilnehmer sprachen von verstärkter Zurückhaltung im Vorfeld der mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für Juli, die am Donnerstag vor der Startglocke auf der Agenda stehen. Die Inflationsdaten dürften Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank geben. Laut CME FedWatch Tool rechnen die Märkte derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 86,5 Prozent damit, dass die US-Notenbank die Zinssätze bei der Sitzung am 20. September unverändert lassen wird. Die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung um 25 Basispunkte im November liegt aktuell bei 26,3 Prozent. Dazu kamen erneut schwache Konjunkturdaten aus China. Aktien von Wework stürzten um 38,6 Prozent ab, nachdem der Büroraumvermittler den Verlust im zweiten Quartal weniger stark verringert hatte als erhofft. Auch der Umsatz enttäuschte, das Unternehmen sah die eigene Existenz gefährdet. Akamai Technologies legte nicht nur überraschend gute Geschäftszahlen vor, sondern erhöhte auch noch die Ertragsziele. Die Aktie rückte um 8,5 Prozent vor.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,79 +3,8 4,75 37,1 5 Jahre 4,13 +1,9 4,11 12,8 7 Jahre 4,07 +0,1 4,07 10,4 10 Jahre 4,01 -2,6 4,03 12,5 30 Jahre 4,17 -3,9 4,21 20,1

Die Renditen zeigten sich uneinheitlich. Auch hier wurde auf die US-Verbraucherpreise gewartet.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:19 Uhr % YTD EUR/USD 1,0981 +0,0% 1,0977 1,0980 +2,6% EUR/JPY 158,17 +0,3% 157,70 157,67 +12,7% EUR/CHF 0,9629 +0,0% 0,9627 0,9629 -2,7% EUR/GBP 0,8637 +0,1% 0,8630 0,8630 -2,4% USD/JPY 144,04 +0,2% 143,68 143,61 +9,9% GBP/USD 1,2714 -0,0% 1,2719 1,2721 +5,1% USD/CNH 7,2258 -0,0% 7,2274 7,2337 +4,3% Bitcoin BTC/USD 29.518,30 +0,0% 29.505,59 29.740,31 +77,8%

Nach der Rally des Vortages behauptete der Dollar seine Aufschläge mehrheitlich. Der Dollar-Index gab um 0,1 Prozent nach - am Vortag hatte er mit der ausgeprägten Risikoscheu noch um 0,5 Prozent zugelegt. Laut MUFG-Analyst Derek Halpenny reagieren Währungen derzeit sehr sensibel auf die Risikoneigungen der Anleger.

Der Dollarindex stagniert im asiatisch geprägten Geschäft am Morgen. Die Entwicklung des Greenbacks stehe ganz im Zeichen der anstehenden US-Inflationsdaten, heißt es im Handel. Eine höher als erwartet ausfallende Kerninflation dürfte den Dollar stützen, mutmaßen die CBA-Analysten mit Blick auf dann einsetzende Zinserhöhungsfantasie. Sollte die Daten wie erwartet oder schwächer ausfallen, dürfte dies den Dollar deutlich unter Druck setzen. Denn dann dürfte der Markt auf Zinssenkungen setzen.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,35 84,4 -0,1% -0,05 +7,0% Brent/ICE 87,48 87,55 -0,1% -0,07 +5,8%

Die Ölpreise (bis zu +1,6%) stiegen leicht, obwohl die wöchentlichen US-Öllagerdaten kräftig zugelegt hatten. Allerdings wurde auch eine erhöhte Benzinnachfrage verzeichnet, was die Spekulation auf eine steigende Nachfrage für Benzin und Öl stützte. Die erneut schwachen Daten aus China belasteten dagegen nicht. "Dass die Rohölpreise stark bleiben, ist auch im Schatten eines schwachen China, dem Hauptimporteur, etwas überraschend", sagte Vermögensverwalter Louis Navellier von Navellier & Associates.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.916,95 1.914,31 +0,1% +2,63 +5,1% Silber (Spot) 22,66 22,68 -0,1% -0,01 -5,4% Platin (Spot) 896,20 892,80 +0,4% +3,40 -16,1% Kupfer-Future 3,78 3,78 -0,1% -0,00 -0,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis zeigte sich erneut mit Abgaben (-0,5%) und gab den dritten Handelstag in Folge nach. Der weiterhin starke Dollar habe belastet, hieß es. Zudem habe im Vorfeld der US-Verbraucherpreise Zurückhaltung geherrscht.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

USA / CHINA

Die USA beschränken US-Investitionen in chinesische Technologiesektoren. Betroffen sind unter anderem die Bereiche Halbleiter, KI und Quanteninformatik. Ein Regierungsvertreter sagte, mit dem Vorgehen solle verhindert werden, dass China die "modernsten Technologien" erhalte und nutzen könne, um seine militärische Modernisierung voranzutreiben "und die nationale Sicherheit der USA zu untergraben". Das Vorgehen der Regierung von Präsident Joe Biden dürfte die bereits angespannten Beziehungen zwischen den USA und China weiter belasten.

UKRAINE-KRIEG

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat vor zunehmenden westlichen "Bedrohungen" gewarnt. Diese erforderten eine "schnelle und angemessene Antwort", sagte er. Als größte Bedrohung nannte Schoigu den "indirekte Krieg", den der Westen durch die Unterstützung Kiews gegen Russland führe.

KI

Führende internationale Medienunternehmen haben an die Politik appelliert, den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) im Nachrichtenbereich gesetzlich zu regulieren. Unternehmen, die KI anwendeten, sollten urheberrechtlich geschützte Texte und Bilder erst nach Genehmigung zur Erstellung von Inhalten einsetzen dürfen, erklärten die Medien in einem am Mittwoch veröffentlichten offenen Schreiben.

REGENWALD

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat zum Abschluss des Amazonasgipfels die reichen Industriestaaten zur Einhaltung ihrer Finanzierungszusagen für den Klimaschutz gedrängt. Es ginge nicht darum, dass Brasilien, Kolumbien oder Venezuela Geld bräuchten, "Mutter Natur braucht Geld, weil die industrielle Entwicklung sie in den vergangenen 200 Jahren zerstört hat", sagte Lula am Mittwoch vor Journalisten in Belém.

ALLIANZ

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22 Operatives Ergebnis Konzern 3.783 +7% 3.637 +3% 3.532 - Schaden-Unfall 1.983 +11% 1.829 +2% 1.790 - Leben/Kranken 1.202 +23% 1.267 +29% 981 - Asset Management 703 -9% 722 -7% 773 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.337 +18% 2.305 +17% 1.977 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- -- 3,91 Combined Ratio Schaden-Unfall 92,2 -- 92,7 -- 92,6 AUSBLICK 2023 - das Unternehmen bestätigt die Prognose: - operative Ergebnis: in Höhe von 14,2 Mrd Euro, plus oder minus 1 Mrd Euro

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent;

CECONOMY

ist nach dem dritten Geschäftsquartal beim Umsatz optimistischer für das gesamte Geschäftsjahr geworden und hat den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr auf das positive Szenario eingegrenzt. Dieses nimmt sich "nicht verschlechternde Rahmenbedingungen" sowie einen "allenfalls moderat" schrumpfenden Markt für Konsumelektronik an. Wie die Mutter von Media Markt und Saturn mitteilte, will sie im laufenden Geschäftsjahr per Ende September nun den Umsatz "moderat" anstatt "leicht" verglichen mit dem Vorjahr steigern. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) soll weiterhin "deutlich" steigen.

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

drückt auf die Kostenbremse. Wie der Immobilienfinanzierer bei der Vorlage der Halbjahreszahlen mitteilte, sollen in den nächsten drei Jahren brutto 15 Prozent der Stellen wegfallen. 60 Prozent der Einsparungen sollen aus dem Sachaufwand erzielt werden. Unterdessen bestätigte die Bank die Gewinnprognose für das laufende Jahr, senkte aber den Ausblick für das Neugeschäftsvolumen.

DEUTSCHE TELEKOM

hat im zweiten Quartal bei Umsatz und bereinigtem Konzernüberschuss schwächer als im Vorjahr und als erwartet abgeschlossen, operativ aber die Erwartungen übertroffen. Auch den Jahresausblick hob der Konzern noch einmal an. Insgesamt schafften die Bonner es im Quartal erneut nicht, organisch zu wachsen. Ohne Berücksichtigung von Wechselkursen und Veränderungen im Konsolidierungskreis reduzierte sich das Umsatzminus aber auf 0,4 Prozent von 0,5 Prozent im Vorquartal. Insgesamt fielen die Konzernumsätze im Quartal um 2,4 Prozent auf 27,221 Milliarden Euro, Analysten hatten aber mit 27,330 Milliarden Euro etwas mehr erwartet. Das bereinigte EBITDA AL kletterte um 1,5 Prozent auf 10,038 Milliarden, verglichen mit einer Konsensprognose von 10,021 Milliarden. Der Konzernüberschuss hat sich auf 1,539 Milliarden Euro um 5,4 Prozent erhöht. Hier hatten Analysten mit 1,876 Milliarden Euro deutlich mehr erwartet.

EVONIK

Das schwache Marktumfeld in der Chemiebranche hat Evonik im zweiten Quartal operativ einen Gewinneinbruch beschert. Unter dem Strich fiel wegen hohen Wertminderungen sogar ein Millionenverlust an. Den Mitte Juli gesenkten Jahresausblick bekräftigte das Unternehmen. Die Investitionsausgaben sollen im laufenden Jahr auf etwa 850 Millionen Euro begrenzt werden. Bereits zu Beginn des Jahres wurde das entsprechende Budget von 975 Millionen auf 900 Millionen Euro gekürzt.

HELLOFRESH

Die Ratingagentur S&P bewertet die langfristige Bonität des Kochboxenversenders Hellofresh mit "BBB-". Der Rating-Ausblick sei stabil, so S&P Global Ratings, und verwies zur Begründung auf die Erwartung der Ratingagentur, dass Hellofresh seine Strategie 2025 wie geplant umsetzen und EBITDA und Cashflow steigern kann. Überdies weise das Unternehmen einen geringen Verschuldungsgrad auf und verfolge eine umsichtige Finanzpolitik.

Hellofresh hat im zweiten Quartal unter dem Strich den Gewinn marginal gesteigert. Die im Juli mit den vorläufigen Eckzahlen für das Quartal präzisierte Prognose bestätigte der Kochboxen-Lieferkonzern. Nach den endgültigen Geschäftszahlen stieg das bereinigte EBITDA auf 192 Millionen Euro von 146 Millionen und lag am oberen Ende der vom Unternehmen im Juli in Aussicht gestellten Spanne von 185 bis 195 Millionen Euro. Nach Steuern und Dritten betrug der Gewinn 66,5 (Vorjahr 65,5) Millionen Euro.

K*S

Bis Ende Juni sinkende Düngemittelpreise haben K+S im zweiten Quartal das Geschäft verhagelt. Nach einem Rekordumsatz von 1,5 Milliarden Euro im Vorjahr sanken die Einnahmen in diesem Jahr um 45 Prozent bis auf knapp 826 Millionen Euro. Das operative Ergebnis EBITDA brach wie schon bekannt von 706 Millionen auf 24 Millionen Euro ein. Neben den Düngemittelpreisen sank auch der Kalidünger-Absatz um 200.000 Tonnen. Belastend wirkte zudem, dass K+S nach dem schwachen China-Abschluss im Juni rückwirkende Preisanpassungen vornehmen musste.

LEG IMMOBILIEN

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22 Nettokaltmiete 208 +5% -- -- 199 EBITDA bereinigt 178 +10% -- -- 162 Ergebnis nach Steuern/Dritten -1.125 -- -- -- 905 Ergebnis je Aktie -15,18 -- -- -- 12,41 FFO I 122,8 +2% 116,0 -3% 120,0 FFO I je Aktie 1,66 +1% 1,52 -7% 1,64 AFFO 63,7 +124% -- -- 28,4 AFFO je Aktie 0,86 +121% -- -- 0,39 AUSBLICK 2023 - das Unternehmen erwartet: - AFFO: innerhalb der Bandbreite von 165 bis 180 Mio Euro

- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis & FFO je Aktie in Euro;

MORPHOSYS

hat im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang verzeichnet. Der operative Verlust konnte dagegen reduziert werden. Der Konzernumsatz lag bei 53,2 Millionen Euro, nach 59,4 Millionen Euro im Vorjahr. Im Auftaktquartal 2023 hatte der Umsatz noch bei 62,3 Millionen Euro gelegen, wie das Biotech-Unternehmen in Planegg bei München mitteilte. Der operative Verlust belief sich im zweiten Quartal 2023 auf 50,5 Millionen Euro, nach 55,1 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22 Umsatz 53 -10% 54 -9% 59 Operativer Gewinn -51 -8% -75 -- -55 Konzernüberschuss -74 -69% -76 -- -235 Ergebnis/Aktie unverwässert -2,16 -69% -2,35 -- -6,88

SMA

hat im zweiten Quartal dank der hohen Nachfrage einen Millionengewinn erzielt. Alle Segmente des Unternehmens hätten das Ergebnis steigern können. Die zuletzt erhöhte Prognose für das Jahr 2023 bekräftigte der Wechselrichterhersteller. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal auf 411,7 Millionen von 251,3 Millionen Euro. Operativ (EBIT) erzielte SMA Solar einen Gewinn von 55,7 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 8,3 Millionen angefallen war.

THYSSENKRUPP

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q22/23 ggVj 3Q22/23 ggVj 3Q21/22 Auftragseingang 9.390 -6% -- -- 9.946 Umsatz 9.598 -12% 9.778 -11% 10.950 EBIT bereinigt 243 -66% 248 -66% 721 EBIT-Marge bereinigt 2,5 -- 2,5 -- 6,6 Ergebnis nach Steuern/Dritten 83 +9% -- -- 76 Ergebnis je Aktie 0,13 +8% -- -- 0,12 Free Cashflow vor M&A 347 -- 127 -- -412 Umsatz Materials Services 3.346 -30% 3.687 -23% 4.793 - Industrial Components 695 -1% 728 +4% 702 - Automotive Technology 1.426 +18% 1.357 +13% 1.206 - Steel Europe 3.251 -9% 3.083 -13% 3.558 - Marine Systems 484 +18% 487 +19% 411 - Multi Tracks 790 +9% 757 +4% 728 Ebit ber Materials Services 50 -87% 49 -87% 386 - Industrial Components 57 +16% 60 +22% 49 - Automotive Technology 36 +500% 51 -- 6,0 - Steel Europe 190 -49% 160 -57% 376 - Marine Systems 16 +433% 15 +389% 3,0 - Tracks -64 -- -50 -- -62 AUSBLICK 2022/23 - das Unternehmen erwartet: - EBIT bereinigt: ein Wert im hohen dreistelligen Mio-Euro-Bereich (bisher: Wert im mittleren bis hohen dreistelligen Mio-Euro-Bereich) - Free Cashflow vor M&A: eine Steigerung auf einen leicht positiven Wert - Jahresüberschuss: einen mindestens ausgeglichenen Wert (Vj: 1,2 Mrd Euro)

- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

GRENKE

Der Leasinganbieter hat seine Prognosen für das kommende Jahr gesenkt, rechnet aber weiterhin mit einem zweistelligen Wachstum im Neugeschäft. Auf Basis aktualisierter Konjunkturprognosen und dem weiteren Fokus auf ausgewogene Margen strebe der Vorstand für 2024 jetzt ein Leasingneugeschäft in Höhe von 3,0 bis 3,2 Milliarden Euro statt bislang rund 3,4 Milliarden Euro an, teilte das SDAX-Unternehmen mit. Gegenüber der Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr sei das immer noch ein kräftiges, zweistelliges Wachstum, betonte Grenke.

KNORR-BREMSE

hat im zweiten Quartal den operativen Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Der Auftragseingang stieg zudem spürbar. Den Umsatzausblick für das Gesamtjahr erhöhte der Konzern. Der Auftragseingang stieg um 6,8 Prozent auf 2,060 Milliarden Euro. Der Umsatz kletterte um 15,7 Prozent auf 2,01 Milliarden Euro. Der operative Gewinn (EBIT) nahm deutlich stärker um knapp 30 Prozent zu auf 209 Millionen Euro, die Marge stieg entsprechend auf 10,4 von 9,3 Prozent.

RWE

hat im ersten Halbjahr ihre Investitionen gesteigert. Die bereits Ende Juli auf vorläufiger Basis vorgelegten Geschäftszahlen für die ersten sechs Monate wurden bestätigt, ebenso der angehobene Ausblick. Der Konzern hat im ersten Halbjahr von einer starken operativen Entwicklung vor allem in den Segmenten Wasser/Biomasse /Gas und Energiehandel profitiert. Es wurden 9 Milliarden Euro in den Ausbau des Portfolios investiert. Im Vorjahreszeitraum waren es 2,1 Milliarden Euro.

VITESCO

hat im zweiten Quartal sowohl den Umsatz als auch den bereinigten operativen Gewinn deutlich gesteigert. Unter dem Strich fiel aber wegen Wertminderungen ein Verlust an. Die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigte der Autozulieferer. In den drei Monaten steigerte Vitesco den Konzernumsatz um gut ein Zehntel auf 2,44 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT stieg auf 76,3 Millionen von 34,9 Millionen Euro, die Marge betrug entsprechend 3,1 nach 1,6 Prozent im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich liegt der Fehlbetrag, vor allem wegen Wertminderungen aus dem Verkauf von Randgeschäften, bei 64,5 Millionen Euro.

WALT DISNEY

hat im dritten Quartal in seinem Streaming-Geschäft weit weniger Verlust geschrieben als in den vorangegangenen Zeiträumen. Jedoch verlor das Flaggschiff, der Streaming-Dienst Disney+, das zweite Quartal in Folge Abonnenten.

Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres kündigte der Unterhaltungskonzern eine Runde Preiserhöhungen für seine Streamingprodukte an. Die Preise für die werbefreien Versionen von Disney+ und Hulu steigen jeweils um mehr als 20 Prozent. Außerdem will Disney ähnlich wie Konkurrent Netflix gegen Trittbrettfahrer vorgehen.

