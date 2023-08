Der Energieversorger RWE baut seine Erzeugungskapazitäten immer weiter aus. Im zweiten Quartal investierte der Energiekonzern eine Milliarde Euro, um sein Portfolio an Anlagen zur Erneuerbaren Energieerzeugung auszubauen. Nach sechs Monaten summieren sich die Investitionen damit auf neun Milliarden Euro, teilte der Konzern am Donnerstag in Essen mit.Mehr als zwei Drittel des Betrags flossen mit 6,3 Milliarden in die Übernahme der US-Solarfirma Con Edison Clean Energy Businesses. Das Portfolio des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...