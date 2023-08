Emittent / Herausgeber: Golding Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Personalie

Golding Capital Partners GmbH: Golding verstärkt sein institutionelles Vertriebsteam mit Tim Ickenroth



10.08.2023 / 08:31 CET/CEST

Golding verstärkt sein institutionelles Vertriebsteam mit Tim Ickenroth München, 10. August 2023 - Tim Ickenroth erweitert seit Anfang Juli dieses Jahres als Director Institutional Clients das Vertriebsteam von Golding Capital Partners, einem der führenden unabhängigen Asset-Manager in Europa für Alternative Investments. Ickenroth wird sich als ausgewiesener Finanzexperte mit breitem Netzwerk und langjähriger Erfahrung in der Beratung institutioneller Investoren auf die Betreuung von Versicherungen in Deutschland fokussieren. Golding intensiviert mit Ickenroths umfassender Expertise insbesondere bei regulatorischen und bilanziellen Fragestellungen maßgeblich die Assekuranzbetreuung. Tim Ickenroth blickt auf langjährige Erfahrung in der Betreuung institutioneller Anleger im DACH-Raum zurück. Vor der Aufnahme seiner Tätigkeit bei Golding war er bei der UniCredit Group und bei der BNP Paribas für die Beratung deutscher und österreichischer Versicherungen sowie Pensions- und Versorgungseinrichtungen zuständig. Der gebürtige Kölner verfügt über Hochschulabschlüsse in den Bereichen Mathematical Finance and Actuarial Science sowie in Philosophie, Politik und Wirtschaft. "Unser Ziel ist es, die Nähe zu unseren deutschen Anlegern und das tiefe Verständnis für ihre Bedürfnisse kontinuierlich auszubauen. Mit Tim Ickenroth konnten wir für unser Team einen langjährigen Experten in der Betreuung von Versicherungen und Versorgungseinrichtungen gewinnen, der ein breites Netzwerk und umfangreiche Kompetenzen rund um die Kapitalanlage vorweisen kann. Im Rahmen unseres Wachstumskurses planen wir bereits weitere gezielte personelle Verstärkung, um unsere Betreuung zu optimieren und der zunehmend komplexeren Regulatorik im Bereich institutioneller Investments Rechnung zu tragen", sagt Hubertus Theile-Ochel, Geschäftsführer bei Golding. "Golding besticht unter anderem durch das tiefgreifende Verständnis für den deutschen Markt. Wer flexible und zugeschnittene Produkte anbieten möchte, muss die Anforderungen und Wünsche der Anleger permanent im Blick haben. Ich freue mich, im Team von Wiebke Kuhne nun dazu beitragen zu können und insbesondere im engen Austausch mit den Investoren maßgeschneiderte Investmentlösungen zu entwickeln", so Tim Ickenroth, Director Institutional Clients bei Golding. Link zum Pressefoto von Tim Ickenroth

Über Golding Capital Partners GmbH Die Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen Asset-Manager in Europa für Alternative Investments mit Fokus auf die Anlageklassen Infrastruktur, Private Credit, Private Equity, Secondaries und Impact. Mit einem Team von mehr als 200 Mitarbeitern an den Standorten München, London, Luxemburg, Mailand, New York, Tokio und Zürich unterstützt Golding Capital Partners institutionelle und professionelle Investoren beim Aufbau ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von rund 14 Milliarden Euro. Zu den mehr als 230 Investoren zählen Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungen, Stiftungen, Family Offices, kirchliche Einrichtungen sowie Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Seit 2013 ist Golding Unterzeichner der von den Vereinten Nationen initiierten Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN PRI) und seit 2021 Unterstützer der Task Force on Climate-related Finance Disclosures (TCFD). Weitere Informationen Golding Capital Partners GmbH

Susanne Stolzenburg

Director, Head of Marketing & Communications

T +49 (0) 89 419 997 553

stolzenburg@goldingcapital.com PB3C GmbH

Johannes Braun

PR Director Real Assets

T +49 (0) 89 242 0865 36

braun@pb3c.com





