Der DAX dürfte sich am Donnerstag ungeachtet negativer Vorgaben von den Übersee-Börsen zunächst weiter erholen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,5 Prozent auf 15.938 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird 0,6 Prozent höher erwartet. Die Berichtssaison in Deutschland erreicht ihren Höhepunkt. Am Nachmittag folgen dann mit den US-Verbraucherpreisen die wichtigsten Wirtschaftsdaten der Woche. Sie ...

