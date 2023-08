NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Synlab nach Quartalszahlen von 9,30 auf 8,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Laborausrüster arbeite weiter an der Aufarbeitung des "Covid-Katers", schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar gebe es einige Lichtblicke, es blieben aber Fragen hinsichtlich des französischen und insbesondere des deutschen Marktes und der daraus resultierenden Rentabilität./edh/bek

