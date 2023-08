EQS-News: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach

(ISIN DE000A1TNNN5)

Verbesserte operative Ertragslage trotz unbefriedigendem Umsatzniveau

Die A.S. Création Tapeten AG, Europas führender Tapetenhersteller, veröffentlichte heute den Zwischenbericht zum 30. Juni 2023.

Umsatzrückgänge aufgrund des schwachen privaten Konsums

A.S. Création verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 einen Rückgang der Konzernumsätze um 5,3 Mio. € bzw. 7,4 % von 71,0 Mio. € im Vorjahr auf 65,7 Mio. € im Berichtszeitraum. Dieser Rückgang entfällt auf den Geschäftsbereich Tapete, während der Geschäftsbereich Dekorationsstoffe seine Umsätze auf dem Vorjahresniveau halten konnte. Da A.S. Création rund 80 % der Konzernumsätze in der Europäischen Union zuzüglich Großbritanniens erzielt und Tapeten und Dekorationsstoffe zu den Konsumgütern zählen, wirkten sich die schwachen privaten Konsumausgaben in dieser Region negativ auf die Entwicklung des Konzernumsatzes im ersten Halbjahr 2023 aus.

Verbesserte Ertragslage im ersten Halbjahr 2023

A.S. Création weist für das erste Halbjahr 2023 einen operativen Gewinn in Höhe von 0,1 Mio. € aus, während im Vorjahreszeitraum ein operativer Verlust in Höhe von -1,0 Mio. € verkraftet werden musste. In dieser Entwicklung spiegeln sich die ersten Erfolge der laufenden Restrukturierung und Neuausrichtung von A.S. Création wider. Wesentliche Grundlage der verbesserten operativen Ertragslage sind eine höhere Rohertragsmarge, geringere Personalaufwendungen sowie Einsparungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Eine weitergehende Verbesserung der operativen Ertragslage wurde durch das unbefriedigende Umsatzniveau im ersten Halbjahr 2023 verhindert. Daher wird ein Schwerpunkt der operativen Aktivitäten in den kommenden Monaten auf der intensiven Vermarktung der neu eingeführten Artikel sowie der Weiterentwicklung des Sortiments liegen.

Vorstand blickt positiv in die Zukunft des Unternehmens

Die Entwicklung von A.S. Création im ersten Halbjahr 2023 liegt aus Sicht des Vorstands im Rahmen der Erwartungen. Diese Entwicklung ist zum einen in das gesamtwirtschaftliche Umfeld einzuordnen, das von einem überwiegend rückläufigen privaten Konsum geprägt ist. Zum anderen zeigt die Analyse der Ertragslage von A.S. Création, dass in den zurückliegenden Monaten die richtigen Weichenstellungen betrieben wurden. Neben der weiteren Umsetzung operativer Verbesserungen werden nach Aussage des Vorstands auch die formulierten strategischen Stoßrichtungen konsequent weiterverfolgt. Entsprechend hält der Vorstand an seiner Prognose für das Gesamtjahr 2023 fest. Diese sieht für das Geschäftsjahr 2023 ein Umsatzniveau zwischen 125 Mio. € und 134 Mio. € und ein operatives Ergebnis zwischen -2 Mio. € und +1 Mio. € vor. Aus heutiger Sicht geht der Vorstand allerdings davon aus, dass der Konzernumsatz im Gesamtjahr 2023 voraussichtlich am unteren Ende der Prognose liegen wird.

Gummersbach, 10. August 2023

A.S. Création Tapeten AG

Der Vorstand

