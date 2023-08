Nach einem schwachen Jahresbeginn haben sich die Geschäfte bei Secunet im zweiten Quartal deutlich belebt. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die prall gefüllten Orderbücher geht der Vorstand zuversichtlich in das traditionell stärkere zweite Halbjahr und hält an der Jahresprognose fest. Anleger greifen bei der Aktie des IT-Sicherheitsdienstleisters wieder beherzt zu. In der ersten Jahreshälfte stieg der Umsatz um zwölf Prozent auf 151,5 Millionen Euro. Der Anstieg resultierte aus einer starken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...