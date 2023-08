Die reconcept Gruppe hat den sechsjährigen "Solar Bond Deutschland II" (ISIN: DE000A351MJ3) in einem aufgestockten Volumen von 14 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt platziert. Ursprünglich war ein Volumen von 10 Mio. Euro vorgesehen, das zwischenzeitlich auf 12,5 Mio. Euro erhöht und schließlich auf 14 Mio. Euro aufgestockt wurde. Die Solar-Anleihe 2023/29 wird jährlich mit 6,75 % p.a. verzinst und ab dem 18. Oktober 2023 an der Börse Frankfurt notieren. Laut Emittentin haben über 1.000 Anleger das depotfähige Wertpapier gezeichnet.

"Die Investorennachfrage nach grünen Geldanlagen bleibt ungebrochen hoch. Es freut uns, dass wieder zahlreiche Anleger mit dem reconcept Solar Bond Deutschland II eine weitere Chance genutzt haben, ...

