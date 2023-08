Pressemitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:

Mutares steigert Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 30 % - Deutliche Steigerung der Profitabilität in allen Segmenten

- Umsatzerlöse aus Beratungsdienstleistungen und Management Fees der Mutares-Holding wachsen im ersten Halbjahr 2023 um 82 % auf EUR 52,1 Mio. (1. Halbjahr 2022: EUR 28,7 Mio.)

- Jahresüberschuss der Mutares-Holding erreicht im ersten Halbjahr 2023 EUR 13,2 Mio. (1. Halbjahr 2022: EUR 14,2 Mio.) trotz Einmalaufwendungen für die Refinanzierung der Anleihe

- Umsatzerlöse im Konzern steigen um 30 % auf EUR 2.273,6 Mio. (1. Halbjahr 2022: EUR 1.754,6 Mio.), Adjusted EBITDA auf EUR 41,2 Mio. verbessert (1. Halbjahr 2022: EUR -32,9 Mio.)

- Erfolgreiche Refinanzierung der Anleihe stellt Weichen für weiteres Wachstum

Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares" oder "Mutares-Holding" und, zusammen mit ihren Tochterunternehmen, "Mutares-Konzern") hat heute die Zahlen für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Sowohl auf Ebene der Gesellschaft ("Mutares-Holding") als auch im Konzern ("Mutares-Konzern") wurde eine deutliche Steigerung bei den Umsatzerlösen erzielt.

Erfolgreiche Entwicklung auf Holding- und Konzernebene

Die Umsatzerlöse der Mutares-Holding, d. h. der Mutares SE & Co. KGaA, die aus Beratungsleistungen und Management Fees aus den Portfoliounternehmen resultieren, stiegen im ersten Halbjahr 2023 um 82 % auf EUR 52,1 Mio. (1. Halbjahr 2022: EUR 28,7 Mio.). Der Anstieg ist auf das Portfoliowachstum im Geschäftsjahr 2022 und im ersten Halbjahr 2023 infolge der hohen Transaktionsaktivität zurückzuführen. Das "Portfolio Income"1) beläuft sich für den Berichtszeitraum ebenfalls auf EUR 52,1 Mio. (1. Halbjahr 2022: EUR 32,6 Mio.), da in der ersten Jahreshälfte naturgemäß keine Dividenden aus dem Portfolio vereinnahmt wurden. Der Jahresüberschuss der Mutares-Holding belief sich im ersten Halbjahr auf EUR 13,2 Mio. (1. Halbjahr 2022: EUR 14,2 Mio.). Dies beinhaltet bereits die marktüblichen Aufwendungen in Höhe von EUR 5,7 Mio. für die erfolgreiche Refinanzierung und Erhöhung der Anleihe, während im Vorjahr positive Einmalerträge von EUR 7,2 Mio. enthalten waren.

Auf Konzernebene erzielte Mutares im ersten Halbjahr 2023 ...

