NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Gewinn- und Verlustrechnung des Herstellers von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen sehe solide aus, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Allerdings habe sich die Auftragslage abgeschwächt./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 01:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2023 / 01:54 / ET

DE000A0DJ6J9