BAGSVAERD (dpa-AFX) - Ein florierendes Geschäft mit Medikamenten bei Diabetes und gegen Fettleibigkeit hat den Pharmahersteller Novo Nordisk im ersten Halbjahr angetrieben. Die Dänen erhöhten nun nochmals ihre Jahresprognose. So soll der Umsatz 2023 zu konstanten Wechselkursen um 27 bis 33 Prozent zulegen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Baegsvaerd mitteilte. Zuvor hatten 24 bis 30 Prozent Zuwachs im Plan gestanden.

In den ersten sechs Monaten des Jahres steigerte Novo Nordisk den Erlös wechselkursbereinigt um 30 und nominal um 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 107,7 Milliarden dänische Kronen (14,45 Mrd Euro). Vor allem in den USA sprangen die Umsätze kräftig an. Dort profitiert der Konzern von einer starken Nachfrage nach seinem Appetitzügler Wegovy. Der starke Andrang führte zu Lieferengpässen beim Unternehmen - diese dürften in den Vereinigten Staaten andauern, hieß es dazu jetzt von Novo Nordisk.

Das operative Ergebnis stieg gegenüber dem Vorjahr ebenfalls um fast ein Drittel auf 48,9 Milliarden Kronen. Auch für diese Kennziffer legt Novo Nordisk die Messlatte höher und erhöhte auf 31 bis 37 Prozent, das sind jeweils drei Prozentpunkte mehr als bisher.

Unter dem Strich erwirtschafteten die Dänen im Berichtszeitraum mit gut 39,2 Milliarden Kronen 43 Prozent mehr als in der ersten Jahreshälfte des Vorjahres.

Analyst Richard Vosser von der Bank JPMorgan schrieb in einer ersten Reaktion allerdings von durchwachsenen Resultaten. Umsatz und operatives Ergebnis seien etwas hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Das habe vor allem am Geschäft mit Insulin sowie mit Medikamenten gegen seltene Krankheiten gelegen. Die Geschäfte mit Ozempic und Wegovy seien indes besser gelaufen als gedacht.

Das Medikament Wegovy, das bei Diabetes und auch als Gewichtssenker bei Fettleibigkeit zugelassen ist, hat derzeit einen riesigen Erfolg. Ähnlich groß ist die Nachfrage nach Konkurrenzmitteln wie etwa Mounjaro von Eli Lilly oder Ozempic von Roche.

An der Börse hat der Hype um Wegovy die im Stoxx 50 notierte Aktie von Novo Nordisk massiv beflügelt. Seit Ende 2018 hat sich der Kurs inzwischen mehr als vervierfacht. Allein seit Jahresbeginn 2023 hat das Papier gut ein Drittel zugelegt.

Dabei hatten erst am Dienstag weitere positive Studiendaten zu dem in Wegovy enthaltenen Wirkstoff Semaglutide der Aktie ein Rekordhoch beschert. Von diesem fiel der Kurs nun am Donnerstag etwas weiter zurück./tav/ngu/mis