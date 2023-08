Niedrigere Stahlpreise haben den Industriekonzern Thyssenkrupp auch im dritten Geschäftsquartal belastet. Der viel beachtete freie Mittelzufluss vor Fusionen und Übernahmen konnte aber zulegen. Die Ebit-Prognose wurde leicht angehoben. Bei den Anlegern kam das gut an. Die Aktie gewinnt am Vormittag auf Tradegate gut drei Prozent.Steigende Ergebnisse bei Industriekomponenten, im Autozuliefergeschäft sowie bei Marine Systems konnten die Rückgänge in der Stahl- sowie der Handelssparte nicht ausgleichen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...