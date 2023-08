DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio profitiert von schwächerem Yen

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Uneinheitlich haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag gezeigt. Kurz vor der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise stieg die Nervosität und die Anleger hielten sich zusehends zurück. Die Daten werden im späteren Tagesverlauf veröffentlicht, lange nach Börsenschluss in Asien.

An den chinesischen Börsen belasteten zunächst weiter Konjunktursorgen, nachdem am Dienstag die Handelsdaten überraschend schwach ausgefallen waren und am Mittwoch Preisdaten auf eine Deflation hingedeutet hatten. Der Composite-Index in Schanghai schaffte aber in den letzten Handelsminuten den Dreh ins Plus und schloss 0,3 Prozent höher. In Hongkong lag der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,3 Prozent im Minus. Die Aktien von Techtronic brachen dort um über 17 Prozent ein, nachdem das Unternehmen enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt hatte.

Pessimistische Smartphone-Prognose belastet Sony

In Tokio machte der Nikkei-225-Index anfängliche Verluste mehr als wett und schloss 0,8 Prozent höher. Der japanische Aktienmarkt profitierte von der Abwertung des Yen, wie es hieß. Ein schwächerer Yen verbessert die Ertragschancen japanischer Unternehmen auf den internationalen Märkten.

Im Blick stand weiter die Bilanzsaison heimischer Unternehmen. Geschäftszahlen von Sony (-3,2%) wurden negativ aufgenommen. Das Unternehmen erhöhte zwar seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr, weil das Geschäft mit Playstations gut läuft, äußerte sich aber pessimistisch zum Geschäft mit Smartphones. Olympus knickten um 12 Prozent ein, nachdem das Unternehmen einen Gewinneinbruch um 50 Prozent im ersten Geschäftsquartal vermeldet hatte. Inpex verteuerten sich um 16,6 Prozent. Der Ölkonzern hatte seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht und einen Aktienrückkauf angekündigt.

Der australische Aktienmarkt zeigte sich etwas fester, gestützt vom Energiesektor. Der S&P/ASX-200 stieg um 0,3 Prozent. Woodside, Santos und Beach Energy stiegen zwischen 1,9 und 3,6 Prozent. Whitehaven Coal und New Hope verteuerten sich um 4,3 und 5,8 Prozent. Dagegen wurden Aktien des Gold- und Lithiumsektors verkauft. Rio Tinto (-2,8%) wurden ex Dividende gehandelt. Der schwergewichtete Finanzsektor schloss kaum verändert.

In Seoul gab der Kospi um 0,1 Prozent nach und zeigte sich damit erholt von seinem Tagestief. Nach Vorlage enttäuschender Geschäftszahlen büßen die Aktien des Videospieleentwicklers Krafton 7,6 Prozent ein. Der Kurs des Wettbewerbers Netmarble fiel um 3 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.357,40 +0,3% +4,5% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.473,65 +0,8% +23,4% 08:00 Kospi (Seoul) 2.601,56 -0,1% +16,3% 08:00 Schanghai-Comp. 3.253,03 +0,3% +5,3% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.193,62 -0,3% -2,8% 10:00 Taiex (Taiwan) 16.634,70 -1,4% +17,7% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.317,35 +0,1% +1,9% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.455,87 -0,4% -2,2% 11:00 BSE (Mumbai) 65.654,57 -0,5% +7,9% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1009 +0,3% 1,0977 1,0974 +2,9% EUR/JPY 158,40 +0,4% 157,70 157,09 +12,9% EUR/GBP 0,8639 +0,1% 0,8630 0,8594 -2,4% GBP/USD 1,2743 +0,2% 1,2719 1,2770 +5,4% USD/JPY 143,87 +0,1% 143,68 143,13 +9,7% USD/KRW 1.313,87 -0,0% 1.314,06 1.314,93 +4,1% USD/CNY 7,2107 +0,5% 7,1766 7,2083 +4,5% USD/CNH 7,2215 -0,1% 7,2274 7,2206 +4,2% USD/HKD 7,8173 -0,0% 7,8210 7,8158 +0,1% AUD/USD 0,6559 +0,4% 0,6531 0,6557 -3,7% NZD/USD 0,6076 +0,4% 0,6054 0,6084 -4,3% Bitcoin BTC/USD 29.520,98 +0,1% 29.505,59 29.752,36 +77,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,40 84,4 0% 0 +7,0% Brent/ICE 87,58 87,55 +0,0% +0,03 +5,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,71 39,82 -0,3% -0,11 -51,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.920,15 1.914,31 +0,3% +5,83 +5,3% Silber (Spot) 22,80 22,68 +0,6% +0,13 -4,9% Platin (Spot) 901,98 892,80 +1,0% +9,18 -15,6% Kupfer-Future 3,80 3,78 +0,4% +0,02 -0,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

August 10, 2023 03:32 ET (07:32 GMT)

