Sunrise und Caritas fördern den digitalen Zugang für alle



10.08.2023 / 10:00 CET/CEST



Sunrise verbindet mit ihren Produkten und Dienstleistungen die Menschen in der Schweiz und will allen die Möglichkeit geben, an der digitalen Welt teilzuhaben.

Sunrise und Caritas verlängern ihr Projekt zur Förderung der digitalen Bildung für Menschen mit knappem Budget in der Schweiz.

Stark vergünstigte Abos: Als Teil des Förderprojekts bietet Sunrise für Inhaberinnen und Inhaber einer Caritas KulturLegi speziell günstige Mobile-, Internet- und TV-Abos an. Arbeitslosigkeit, Krankheit oder niedriges Einkommen bzw. niedrige Rente - es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen finanziell in Bedrängnis kommen. 745'000 Personen sind in der Schweiz von Armut betroffen. Fast noch einmal so viele Personen leben nur sehr knapp über der Armutsgrenze. Häufig bedeutet dies eine eingeschränkte Teilnahme am gesellschaftlichen und kulturellen Leben bis hin zu sozialer Isolation. Dies unter anderem auch, weil die Betroffenen keinen Zugang zur digitalen Welt haben. Aufgrund des Erfolgs des zweijährigen Pilotprojekts zur Förderung der digitalen Bildung für Menschen mit knappem Budget in der Schweiz führen Sunrise und Caritas das Projekt weiter. Sie engagieren sich dafür, dass Menschen, die in der Schweiz an oder unter dem Existenzminimum leben, den Zugang zu digitalen Diensten, Bildung und Infrastruktur erhalten. Dadurch wird ebenfalls der Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Informationen für das tägliche Leben und die Teilnahme am sozialen Leben gefördert. «Als Telekommunikationsunternehmen übernehmen wir soziale Verantwortung und geben auch Menschen mit geringem Budget die Möglichkeit, am digitalen Leben teilzuhaben. Dadurch soll es auch für sie einfacher sein, jederzeit mit ihren Familien und Freunden verbunden zu bleiben», sagt André Krause, CEO von Sunrise. Sunrise Abos als Teil der KulturLegi Als Teil dieses Förderprojekts bietet Sunrise für Caritas zwei Mobile-, zwei Internet-Abos sowie ein TV-Produkt zu stark vergünstigten Konditionen an. Die von Sunrise dazu speziell subventionierten fünf Abonnemente können gegen Vorweisen des Caritas KulturLegi -Ausweises in einem der über 100 Sunrise Shops abgeschlossen werden. «Wir freuen uns, dass die Nutzerinnen und Nutzer einer KulturLegi künftig von vergünstigten Abos profitieren können. Mit Sunrise haben wir einen nationalen Partner, der uns dabei hilft, die Digitalschere in der Schweiz zu verkleinern», betont Sabina Buro, Leiterin Angebotspartnerschaften KulturLegi Schweiz. Mit der KulturLegi der Caritas erhalten Menschen mit begrenztem Budget Vergünstigungen auf zahlreiche Angebote in der ganzen Schweiz: Dazu gehört neben den Bereichen Kultur, Sport, Bildung und Gesundheit neu auch die Telekommunikation. Die KulturLegi ist für jeweils zwölf Monate gültig und kann verlängert werden. Digitale Teilhabe Ein E-Mail-Konto einrichten, eine Online-Bewerbung verschicken oder mit der SBB-App Fahrkarten lösen: Digitale Fähigkeiten werden in allen Lebensbereichen zunehmend wichtiger. Doch der Umgang mit digitalen Technologien ist für viele Menschen eine Herausforderung. Mit Unterstützung von Sunrise, bieten verschiedene regionale Caritas-Organisationen Treffpunkte zur Verbesserung der Digitalkompetenz an. Bei Fragen oder Problemen können Ratsuchende mit ihren digitalen Geräten wie Smartphone, Tablet oder Laptop einen Treffpunkt besuchen. Kompetente Freiwillige bieten dort unkompliziert Hilfe. Weitere Projekte, um nachhaltig Kompetenzen aufzubauen und wesentliche Kenntnisse zu schulen, sind aktuell in Arbeit. Mehr Infos zum Angebot: www.sunrise.ch/de/internet-tv/Caritas Mehr Infos zur KulturLegi: www.kulturlegi.ch Mehr Infos zur Digitalen Teilhabe: www.caritas.ch/de/digitale-teilhabe/ Pressemitteilung (pdf) Sunrise Media Relations media@sunrise.net 0800 333 000 Caritas Schweiz Livia Leykauf medien@caritas.ch





