DJ SENTIMENT/Bullen wechseln an der Wall Street ins Bärenlager

FRANKFURT (Dow Jones)--Während die Wall Street mit der jüngsten Schwäche einiger Technologie-Champions leichter tendierte, wurden Privatanleger dort etwas vorsichtiger. Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern hervorgeht, schrumpfte dort das Bullenlager von 49,0 auf nun 44,7 Prozent, es liegt damit aber weiterhin über dem historischen Wert von 37,5 Prozent. Der Anteil der Bären stieg im Gegenzug auf 25,5 (Vorwoche: 21,3) Prozent. Das Lager der neutral gestimmten Privatanleger stagnierte mit 29,8 Prozent nach 29,7 Prozent in der Vorwoche.

In den Sommerferien sind einige Privatanleger aus Deutschland derweil an die Seitenlinie gewechselt und schauen den zuletzt gestiegenen Schwankungen im DAX von dort aus zu. Die Bären stellen hier, trotz einem kleinen Aderlass, weiterhin die mit Abstand größte Gruppe. Der Bullenanteil der Privatanleger in Deutschland fiel um 2 Punkte auf 27 Prozent, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Lager der Bären ermäßigte sich um 4 Punkte auf 46 Prozent, während der Anteil der Neutralen jene 6 Punkte auf 27 Prozent stieg.

August 10, 2023 04:13 ET (08:13 GMT)

