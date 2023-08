FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf die Quartalszahlen von Versicherern haben die Anleger am Donnerstag positiv reagiert. Im Leitindex Dax belegten die entsprechenden Aktien die vordersten Plätze.

Allianz gewannen 3,3 Prozent. Analysten lobten das Abschneiden im Schaden-Unfall-Geschäft. Munich Re zogen um 2,7 Prozent an. Der weltgrößte Rückversicherer wird trotz eines Gewinnrückgangs im abgelaufenen Quartal etwas optimistischer für 2023. Hannover Rück nahmen ihr Rekordhoch ins Visier mit plus 4,1 Prozent an der Dax-Spitze. Sie waren am Vortag nach Quartalszahlen zunächst schwach, hatten dann aber noch deutlich höher geschlossen.

Die hohen Kursgewinne wirkten sich positiv auf den europäischen Versicherungssektor aus, der mit plus 2,3 Prozent an der Spitze im Stoxx-600-Branchentableau lag./ajx/jha/

DE0008404005, DE0008402215, DE0008430026, DE0008469008, EU0009658822