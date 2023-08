DJ Neuer Thyssenkrupp-CEO will Stellenabbau nicht ausschließen

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei Thyssenkrupp könnte es unter dem neuen Vorstandschef Miguel Lopez nach früheren Abbaurunden zu weiteren Stellenstreichungen kommen. Der Manager, der den Ruhrkonzern seit Anfang Juni führt, wollte sich in der Telefonkonferenz zwar dazu nicht äußern, schloss eine solche Option auf Nachfrage aber auch nicht ausdrücklich aus. Gegenwärtig wird im Konzern unter seiner Führung unter Hochdruck an einem umfassenden Performance-Programm gearbeitet.

Das Ziel sei es, in allen Geschäftsbereichen mit der Leistung zum Wettbewerb aufzuschließen, sagte Lopez. Alle Sparten müssten an die beim Kapitalmarkttag vor zwei Jahren versprochenen Ziele herangeführt werden. Bisher habe es ein umfassendes Performance-Programm für den Konzern nicht gegeben. Der CEO kündigte an, in Zukunft eng getaktet Review-Gespräche mit den einzelnen Sparten zu führen.

Gegenwärtig werde alles analysiert, sagte Lopez. "Zu einem eventuellen Stellenabbau kann ich nichts sagen." Schon in wenigen Wochen seien aber Details zu dem Programm zu erwarten.

Die Konzernführung hatte bei Thyssenkrupp in den vergangenen Jahren Abbauprogramme für 13.000 Stellen verkündet. Davon seien per Ende Juni 11.000 umgesetzt, sagte Finanzchef Klaus Keysberg.

