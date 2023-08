Der Reisemobil-Hersteller Knaus Tabbert erreichte im Halbjahr einen Umsatz von 754,2 Mio. Euro, was einem Anstieg von 68,6 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode entspricht. Treiber waren die anhaltend zuverlässige Belieferung mit Chassis, ein weiterhin hoher Auftragsbestand und deutliche Veränderungen des Produktmixes hin zu höherpreisigen Wohnmobilen und Camper Vans, so das Unternehmen. Das bereinigte EBITDA hat sich in den ersten sechs Monaten 2023 im Vergleich zum Vorjahr auf 69,7 Mio. Euro (Vorjahr: 25,2 Mio.) mit einer Steigerung von 176,4 Prozent positiv entwickelt. Das EBIT stieg im Periodenvergleich um 313 Prozent von 13,8 Mio. Euro auf nunmehr 57 Mio. Euro. "Mit den Investitionen in Produktinnovationen, Kapazitäten sowie in die Stärkung unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...