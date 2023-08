Die Panik vor der neuen Übergewinnsteuer in Italien für Banken ist wieder verflogen. Gestern legte der Sektor in der Breite wieder zu. Die Aktie der Deutschen Bank konnte dabei die Verluste seit Wochenbeginn fast komplett aufholen. Zentral für die Entwicklung der Aktie wird mittelfristig das Ausschüttungspotenzial.Deutsche-Bank-Papiere können heute wieder zulegen, der Kurs kämpft um die Marke von 10,00 Euro. Die ist zwar psychologisch wichtig. Danach kommen aber mehrere Widerstände in Sicht, die ...

