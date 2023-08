FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.08.2023 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT TARGET TO 750 (950) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 140 (110) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 290 (280) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 2000 (1625) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2526 (2727) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 980 (970) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES PAYPOINT PRICE TARGET TO 675 (550) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 2300 (2200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES IWG PRICE TARGET TO 170 (155) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2530 (2570) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES INTL HOTELS PRICE TARGET TO 6080 (5880) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

