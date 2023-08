Quartalszahlen bestimmen nach wie vor das Handelsgeschehen, auch bei unseren beiden heutigen Protagonisten TUI und Deutsche Lufthansa. So legte der Reise- und Touristikkonzern TUI am gestrigen Mittwoch (09.08.) die Ergebnisse für sein 3. Geschäftsquartal vor. Nach dem zuvor zu beobachtenden Rücksetzer in der Aktie hoffte der eine oder andere Marktakteur sicherlich auf positive Impulse. Die Deutsche Lufthansa legte bereits in der letzten Handelswoche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...