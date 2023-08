ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RTL Group nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Trotz schwacher Zahlen verwies Analyst Richard Eary in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die seiner Meinung nach gute Mischung aus hoher Dividendenrendite und attraktiver Bewertung der Aktien. Im Kurs sei schon Vieles in Sachen schwache Werbeeinnahmen eingepreist./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / 17:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / 17:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU0061462528

