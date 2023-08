Hansestadt Uelzen (ots) -Das historische Gebäude am Schnellenmarkt 1, das zukünftig als Stadtbrandmuseum genutzt werden soll, steht im Fokus dieser Kunstaktion. Im Jahr 1826 entstand von hier aus der verheerende Stadtbrand von Uelzen, der einen Großteil der Innenstadt zerstörte. Die Ursache des Brands wird einer Person, möglicherweise einer Magd zugeschrieben, die den Diebstahl von Äpfeln vertuschen wollte. Die Folgen waren verheerend, zahlreiche Menschen verloren ihre Bleibe, und das Gebäude erlangte traurige Bekanntheit.Der Eigenbetrieb Kultur | Tourismus | Stadtmarketing (KTS) der Hansestadt Uelzen lädt Künstler*innen herzlich ein, sich an der Kunstausschreibung für das Projekt "Schnellenmarkt 1 - Stadtbrandmuseum" zu beteiligen. Im Rahmen des Förderprogramms Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ) wird ein Sonderfonds für ein einzigartiges Kunstprojekt zur Verfügung gestellt."Wir freuen uns, mit diesem Projekt die Transformation des Quartiers in ein Kunst- und Kulturviertel zu beginnen", erklärt Betriebsleiter Alexander Hass.Für die künstlerische Aufarbeitung und Gestaltung dieses geschichtsträchtigen Ortes sucht der Eigenbetrieb engagierte Künstler*innen. Insgesamt sind sieben Fenster im Erdgeschoss, drei Türen und ein Fenster im Obergeschoss Gegenstand der Ausschreibung. Die Werke sollen den Eindruck erwecken, als würde man durch die Fenster in das Haus blicken und mögliche Alltagsszenen am Tag des Brandes erkennen.Interessierte sind herzlich eingeladen, sich an der Ausschreibung zu beteiligen.Bis zum 28. August 2023, 12 Uhr, können Entwürfe eines Fensters als A3 oder A4 Skizze beim Eigenbetrieb KTS abgegeben werden. Die Jury, bestehend aus Vertretern des KTS-Betriebsausschusses und des Kulturbeirates, wird die eingereichten Skizzen bewerten und den oder die Gewinner*in bekanntgeben.Der oder die Auserwählte erhält ein Budget von 15.000 Euro für die Umsetzung. Die Holzbretter für die Kunstwerke werden durch den Eigenbetrieb gestellt. Zusätzlich sind Preise von 2.000 Euro für den Zweitplatzierten und 1.000 Euro für den Drittplatzierten ausgeschrieben.Die ausgewählten Kunstwerke werden für die Zeit bis zur Gebäudesanierung (voraussichtlich in zwei Jahren) im Rahmen des Stadtbrandmuseums ausgestellt. Danach werden sie entweder für einen guten Zweck versteigert oder in ein neues Konzept integriert.Skizzen können per E-Mail im PDF-Format an ziz@ktsuelzen.de oder postalisch als Modell (Größe A3 oder A4) an Lüneburger Straße 34, 29525 Uelzen, gemeinsam mit Kontaktdaten sowie Informationen zur Ausbildung, Werdegang und gegebenenfalls Referenzen gesendet werden.Die Entscheidung der Jury wird zeitnah nach Ablauf der Abgabefrist erfolgen. Die Umsetzung der Kunstwerke vor Ort ist zwischen Ende August und Ende September geplant. Eine Veröffentlichung der Werke ist bis zum Herbst 2023 vorgesehen.Weitere Informationen zur Ausschreibung unterhttps://kts-uelzen.de/einladung-zur-kunstausschreibung-auf-dem-schnellenmarkt/Pressekontakt:Ansprechpartner der Ausschreibung ist Quartiersmanager Max Nielsen, Lüneburger Straße 24, 29525 Uelzen. Herr Nielsen steht für Fragen zur Verfügung unter +49 (152) 28402325 und ziz@ktsuelzen.de.Fotos bei der Hansestadt Uelzen verfügbar:Pressekontakt: Alexander HassHansestadt Uelzen - Eigenbetrieb KTSLüneburger Straße 34 | 29525 UelzenTel: +49 (581) 800 6551Fax: +49 (581) 800 6559Mobil: +49 (162) 136 82 06mailto:ahass@kts-uelzen.dehttp://www.kts-uelzen.deOriginal-Content von: Stadtmarketing Uelzen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142561/5577513