Der Onlinehandels-Riese Amazon kooperiert mit dem indischen Nutzfahrzeughersteller Eicher Trucks and Buses. Erklärtes Ziel ist es, innerhalb von fünf Jahren bis zu 1.000 Elektro-Lkw verschiedener Nutzlast-Kategorien für Lieferungen auf der mittleren und letzten Meile in Indien zum Einsatz zu bringen. Als ersten Schritt der Zusammenarbeit wird Amazon bis Ende 2024 insgesamt 50 E-Lkw von Eicher in Großstädten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...