Für den Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB), ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, sind ab sofort fünf neue Elektrobusse im Einsatz. Die 12-Meter-Busse des niederländischen Herstellers Ebusco kommen in und um Friedrichshafen zum Einsatz. Aktuell wird das Quintett noch bei Testfahrten erprobt, in den nächsten Wochen soll es dann in den Linienbetrieb im Regional- und Stadtbusverkehr in und und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...