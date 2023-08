Nervöse Betriebsamkeit, aufgeregte Eile - gemessen an der Definition im Duden, kann von Hektik an der Börse derzeit keine Rede sein. Gepflegte Langeweile trifft es besser, zumindest, was den DAX betrifft. Seit Mai pendelt das Aushängeschild deutscher Aktienkultur um die 16.000-Punkte-Marke, ohne sich wirklich für eine Richtung entscheiden zu wollen (oder zu können). Dass sich daran kurzfristig etwas ändert, erscheint unwahrscheinlich. Es sind schließlich Sommerferien und da haben die Menschen andere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...