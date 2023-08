Unterföhring (ots) -- Die finale Staffel des "Sons of Anarchy"-Spin-offs ab 12. September bei Sky sowie auf Abruf auf dem Streamingdienst WOW- J.D. Pardo ("Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht") muss die Mayans in ihren letzten Kampf führen- Executive Producer, Autor und Regisseur: Elgin James- Auch die Staffeln eins bis vier bei Sky und dem Streamingdienst WOW auf AbrufDie fünfte und finale Staffel von "Mayans M.C (https://www.sky.de/serien/mayans-mc-staffel-2-189602)." ist ab dem 12. September immer dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen und steht parallel dazu über Sky Q sowie auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf zur Verfügung. Auch die Staffeln eins bis vier sind über Sky Q und WOW abrufbar.Über "Mayans M.C.":Das kalifornisch-mexikanische Grenzgebiet ist ihr Revier, in Santo Padre herrscht ihr Gesetz: Die Outlaws der gnadenlose Biker-Gang "Mayans Motorcycle Club" sorgen mit Drogenhandel und Bandenkriegen für Angst und Schrecken. Doch inzwischen brodelt es mächtig zwischen den Gruppen - und auch innerhalb des Santo Padre Chapter. Ezekiel "EZ" Reyes (J. D. Pardo) hat brutal die Präsidentschaft an sich gerissen. Jetzt muss er die Mayans in einem Krieg gegen die Erzrivalen "Sons of Anarchy" anführen. Aber die sind offenbar nicht der einzige Gegner: Das Heroinlager von Soledad (Selene Luna), mit dem "EZ" den Krieg finanzieren wollte, ging in Flammen auf. Wer versucht den Heroinhandel im Valley unter seine Kontrolle zu bringen? "EZ"s Bruder Angel (Clayton Cardenas) will sich vor allem um seine Familie kümmern und entfernt sich zusehends von ihm und den Mayans. Auch seinem Vater Felipe (Edward James Olmos) ist "EZ" fremd geworden. Aber nicht nur die Angel und Felipe fragen sich, ob der Krieg überhaupt zu gewinnen ist.Heiße Maschinen, Drogenschmuggel und Bandenkriege: Im Spin-off zur Biker-Saga "Sons of Anarchy" wüten die Outlaws vom Mayans MC an der südkalifornischen Grenze. Federführend bei der actiongeladenen Crimeserie waren Elgin James - und bei den ersten beiden Staffeln zudem "Sons of Anarchy"-Schöpfer Kurt Sutter. Dementsprechend konnten sich Fans auch über einige Cameos aus dem bekannten Biker-Universum freuen, u.a. auf Katey Sagal. Für ihre Rolle als manipulative Bikerbraut in "Sons of Anarchy" erhielt Sagal den Golden Globe. Mit der fünften Staffel steuert die Biker-Serie jetzt auf ihr spektakuläres Finale zu.Facts:Originaltitel: "Mayans M.C.", Drama-Action-Serie, USA 2023, 5. Staffel, 10 Episoden à ca. 60 Minuten. Executive Producers, Writers: Elgin James, Kurt Sutter. Regie: Elgin James, Brett Dos Santos. Darsteller: J.D. Pardo, Edward James Olmos, Clayton Cardenas, Selena Luna, Sarah Bolger, Michael Irby, Carla Baratta.Ausstrahlungstermine:Ab 12. September 2023 immer dienstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie parallel über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf. Wöchentliche Ausstrahlung. Wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie wahlweise mit deutschen oder englischen Untertiteln. Staffeln eins bis vier ebenfalls über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de/Über Sky Atlantic:Sky Atlantic zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "And Just Like That...", (https://www.sky.de/serien/and-just-like-that/staffel-2) "The White Lotus", (https://www.sky.de/serien/the-white-lotus) "The Last Of Us (https://www.sky.de/serien/the-last-of-us)", "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" (https://www.sky.de/serien/game-of-thrones) und "House of the Dragon (https://www.sky.de/serien/house-of-the-dragon)" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic außergewöhnliche Serien anderer Lizenzgeber, wie z.B. "Billions (https://www.sky.de/serien/billions-45310)" oder "The Rookie: Feds (https://www.sky.de/serien/the-rookie-feds)" sowie Sky Originals aus Italien und UK, wie "Christian (https://www.sky.de/serien/christian)" oder "Then You Run (https://www.sky.de/serien/then-you-run)". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. WOW ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter https://www.skygroup.sky/ abrufbar. Weitere Informationen finden Sie Sie zudem unter http://www.sky.de/originals sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und ww.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5577539