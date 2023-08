Knorr-Bremse setzte die positive Dynamik im zweiten Quartal 23 mit einem steigenden Auftragseingang (+6,8 % yoy) und einem Rekordauftragsbestand von 7,1 Mrd. EUR (Stand: Ende Juni) fort. Darüber hinaus stieg der Umsatz um 15,7% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 2,0 Mrd. und übertraf damit die Konsensschätzung bei weitem, was vor allem auf ein robustes Umsatzwachstum in beiden Segmenten zurückzuführen ist. Das EBIT stieg im Jahresvergleich um 29% auf EUR 209 Mio. (Konsensschätzung: EUR 204 Mio.), und die EBIT-Marge erhöhte sich um 110 Basispunkte auf 10,4%, was nicht zuletzt auf die erfolgreiche Umsetzung von Kostenkontrollmaßnahmen zurückzuführen ist, die den Verlust des Russland-Geschäfts und inflationsbedingte Kosten vollständig kompensierten. Darüber hinaus wurde aufgrund höherer Ergebnisbeiträge und eines günstigen W/C-Aufbaus ein positiver FCF von 34 Mio. EUR erzielt (Q2 22: -35 Mio. EUR). Aufgrund der anhaltend robusten Nachfrage im Schienen- und Lkw-Geschäft hob Knorr-Bremse die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 23 auf 7,5 bis 7,8 Mrd. EUR an und bestätigte die Prognose für die operative EBIT-Marge von 10,5 bis 12,0 % sowie für den Free Cashflow. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen ihr KAUFEN-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 75,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Knorr%20-%20Bremse%20AG





