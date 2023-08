Die Mayr-Melnhof Gruppe hat nach der Gewinnwarnung im Juni erwartungsgemäß schwache Q2-Ergebnisse vorgelegt. Die Division Board & Paper verzeichnete einen Umsatzrückgang von 31 % im Vergleich zum Vorjahr und musste einen Verlust hinnehmen. Der Packaging-Bereich hielt sich besser, mit einem nur leichten organischen Umsatzrückgang und einem Wachstum von 21 % im Jahresvergleich aufgrund von Akquisitionen. Die Rentabilität verbesserte sich sogar sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch gegenüber dem Vorquartal. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Marktbedingungen auch im 3. Quartal schwierig bleiben werden, setzt aber Kostensenkungsmaßnahmen um und spart Barmittel. Bei unveränderten Schätzungen von AlsterResearch bekräftigen die Analysten ihr Kursziel von EUR 170,00. Die Analysten von AlsterResearch sind nach wie vor der Meinung, dass die Kursschwäche eine gute Gelegenheit ist, sich in ein Unternehmen mit nachgewiesener langfristiger Wertschaffung einzukaufen. AlsterResearch veranstaltet am 16. August um 14:00 Uhr einen Online-Roundtable mit dem Head of IR & Communication Stephan Sweerts-Sporck, bitte melden Sie sich hier an: https://research-hub.de/events/registration/2023-08-16-14-00/MMK-AV. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Mayr-Melnhof%20Karton%20AG





