NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1200 dänischen Kronen belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des Pharmakonzerns hätten die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem dürfte der weniger deutlich als erwartet angehobene Jahresausblick zu sinkenden Konsensschätzungen führen./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 07:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2023 / 07:58 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0060534915

